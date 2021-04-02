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Ринок потоншав: гривня опинилася під загрозою девальвації

2 квітня, 13:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Інвестори занервували і почали позбавлятися від цінних паперів у гривні

Долар 2 квітня після першого за тиждень зростання в офіційних курсах Нацбанку подорожчав і на міжбанку. Головним фактором для валютного ринку залишається епідеміологічна ситуація в Україні та повідомлення про те, що в двох областях зафіксований південноафриканський штамп коронавірусу. Курс у найближчій перспективі навряд чи вийде з діапазону 27,8-28 грн/дол. Крім того, не виключено, що долар проб'є психологічну позначку в 28 гривень.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Локдаун пригнічує ділову активність. Ключовим драйвером руху курсу виступають нерезиденти, які на "тонкому ринку" можуть задавати досить сильні рухи. Зокрема, напередодні були відзначені покупки валюти нерезидентами. <...> Великі побоювання викликають заяви Міноборони про можливі провокації РФ і ескалації конфлікту на Донбасі. Небезпека відновлення активних бойових дій стимулюватиме нерезидентів закривати свої позиції в українських паперах, а населення купувати валюту як засіб заощадження, що може істотно натиснути на гривню", – пояснив експерт.

Втім, поки що ситуація на ринку відносно стабільна. За даними порталу Minfin, НБУ продає долар по 27,98 гривні, щоб вирівняти попит і пропозицію. Курс перебуває в діапазоні 27,95-27,97 грн/дол.

Нагадаємо, опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив, що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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долар курс курс гривні курс долара Андрій Шевчишин прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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