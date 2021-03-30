Яким буде курс долара до літа і чому: економісти дали прогноз

У II кварталі 2021 року в Україні зростатимуть ціни, зарплати і безробіття. Сайт "Сьогодні" спробував розібратися – як зміниться курс гривні до долара, і що на нього впливатиме до кінця червня.

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Опитані виданням аналітики були одностайні: долар коштуватиме близько 28 грн.

От як охарактеризував квартальний тренд керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Складна епідеміологічна ситуація і низький рівень ділової активності стримуватимуть активність ринку. Попит на валюту залишиться низьким. Ключовий чинник ризику – активність нерезидентів, які в разі заведення валюти в країну можуть підтримати курс і зміцнити його, але в разі пасивності можуть, навпаки, призвести до ослаблення гривні. Висока інфляція посилюватиме тиск на гривню. А підтримають гривню сезонні тренди, пов'язані з активністю аграріїв з продажу валюти".

Глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський каже, що курс гривні буде значно коливатися під впливом зростання попиту на валюту (висхідний тренд). А от сезонні чинники – збільшення експорту, зниження імпорту енергоресурсів – посприяють зміцненню гривні.

"В результаті очікуємо коливання курсу в коридорі 27,9-28,1 грн/долар", – уточнив він.

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Віце-президент з питань економічної політики в УСПП Віктор Скаршевський додав, що зовнішньоекономічна кон'юнктура у вигляді зростання світових цін на метал, руду і зернові (основні статті українського експорту), відновлення припливу валюти від нерезидентів для купівлі гривневих ОВДП сприяє обмінному курсу. І цей тренд поки зберігається.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин очікує прискорення зростання курсу в червні до 28,2 грн/долар і вище замість звичайного сезонного зміцнення гривні.

"У вересні у нас велике погашення держборгу, близько 8 млрд дол. Тому Нацбанк буде акумулювати долари, що викличе зростання курсу", – аргументував він.

Раніше ми повідомляли, що в Україні до літа виростуть ціни, і розповідали на скільки і чому.

Також нагадаємо, "Сьогодні" дав прогноз, якими будуть зарплати до літа-2021 і чи стануть українці багатшими.

Нагадаємо, тим, хто інвестує в долар "в довгу", на рік і більше, варто купувати валюту саме на спаді курсу. Про причини зміцнення гривні і прогнози курсу також дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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