На вівторок, 2 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 28,06 грн;

1 євро – 33,90 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно зі значеннями 1 лютого долар впав ще на сім копійок після зниження курсу на шість копійок попереднього банківського дня.

При цьому за тиждень – з 26 січня по 2 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти на 11 копійок. А експерти вважають, що до кінця місяця долар в Україні може впасти до 27,5 гривні.

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Курс євро теж повернув в сторону падіння. Євровалюта подешевшала відразу на 26 копійок після подорожчання на шість копійок днем раніше. Євро опустився нижче психологічної позначки в 34 гривні вперше з 15 січня.

Вартість 10 російських рублів 2 лютого впала на три копійки.

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Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

В тренді Долар та євро помітно подешевшали: офіційний курс валют

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У понеділок, 1 лютого, долар на міжбанку подешевшав на 12 копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,01/28,04 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 31 копійку в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,86/33,89 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

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Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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