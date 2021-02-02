Доллар и евро заметно подешевели: официальный курс валют

На вторник, 2 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 28,06 грн;

1 евро – 33,90 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению со значениями 1 февраля доллар упал еще на семь копеек после снижения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день.

При этом за неделю – с 26 января по 2 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. А эксперты считают, что к концу месяца доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни.

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Курс евро тоже повернул в сторону падения. Евровалюта подешевела сразу на 26 копеек после подорожания на шесть копеек днем ранее. Евро опустился ниже психологической отметки в 34 гривни впервые с 15 января.

Стоимость 10 российских рублей 2 февраля упала на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 1 февраля, доллар на межбанке подешевел на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,01/28,04 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 31 копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,86/33,89 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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