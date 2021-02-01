Долар в Україні може впасти до 27,5 гривні – прогноз

До кінця лютого курс долара в Україні може впасти до 27,5 гривні (зараз офіційний курс – 28,13 грн/дол.). Зміцненню української валюти буде сприяти низький попит на валюту і зростання пропозиції з боку нерезидентів і експортерів.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"У грудні та січні іноземці купили нових ОВДП на 20 млрд грн, чим стримали ослаблення гривні, зберігши стабільний курс. І це при тому, що більшу частину часу НБУ не здійснював валютних інтервенцій на ринок. У лютому рівень попиту нерезидентів на ОВДП може зберегтися на високому рівні. Також у цьому місяці зростуть обсяги податкових платежів. Це вимагатиме від експортерів великих обсягів продажу валюти для забезпечення сплати податків", – пояснив Котович.

Інші прогнози й аналіз ситуації на валютному ринку читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі "Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютий".

Також фінансові аналітики пояснювали, що гривня на міжбанку станом на 1 лютого виявилася в стабільному діапазоні. Учасники ринку продовжують стежити за новинами про коронавірус, політикою НБУ, а також настроями нерезидентів.

Крім того, сайт "Сьогодні" писав про те, що заробити на доларах в цьому році, швидше за все, не вдасться.

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