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Доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни – прогноз

1 февраля, 12:12

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Предложение иностранной валюты заметно вырастет, считает финаналитик

К концу февраля курс доллара в Украине может упасть до 27,5 гривни (сейчас официальный курс – 28,13 грн/долл.). Укреплению украинской валюты будет способствовать низкий спрос на валюту и рост предложения со стороны нерезидентов и экспортеров.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"В декабре и январе иностранцы купили новых ОВГЗ на 20 млрд грн, чем сдержали ослабление гривни, сохранив стабильный курс. И это при том, что большую часть времени НБУ не осуществлял валютных интервенций на рынок. В феврале уровень спроса нерезидентов на ОВГЗ может сохраниться на высоком уровне. Также в этом месяце вырастут объемы налоговых платежей. Это потребует от экспортеров больших объемов продажи валюты для обеспечения уплаты налогов", – объяснил Котович.

Другие прогнозы и анализ ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль".

Также финансовые аналитики объясняли, что гривня на межбанке к 1 февраля оказалась в стабильном диапазоне. Участники рынка продолжают следить за новостями о коронавирусе, политикой НБУ, а также настроениями нерезидентов.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал о том, что заработать на долларах в этом году, скорее всего, не удастся.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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