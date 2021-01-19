Скільки можна заробити на доларах у 2021 році

За будь-яких розкладів пасивний дохід цього року році буде менший, ніж у 2020-му

Багато українців звикли зберігати свої заощадження в доларах. Досвід багатьох минулих років показав, що гривня постійно девальвує, і, якщо заощадження лежать у доларах, це захищає їх від знецінення. Однак 2019 рік порушив традицію: за підсумками цього року гривня зміцнилася на 15,3%.

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Чи можна буде в 2021 році примножити свої заощадження, якщо гроші будуть зберігатися в американській валюті? Чи вигідно купувати долари у 2021-му? Чи вийде на цьому заробити? Сайт "Сьогодні" спробував порахувати, орієнтуючись на різні прогнози.

Досвід 2020 року

Ті, хто розмірковував над покупкою валюти на початку 2020 року, сильно ризикували. Адже 2019-й показав, що гривня може не тільки девальвувати, але і зміцнюватися, і деякі економісти прогнозували продовження тенденції і в 2020-му. Забігаючи наперед, зазначимо, що, на думку багатьох, ці прогнози могли збутися, якби не пандемія.

Проте за підсумками 2020-го виявилося, що гривня знецінилася в середньому на 19,3%. Якщо брати за основу середньозважений курс за місяць, то в грудні 2019 го долар коштував 23,61 грн, а в грудні 2020-го – вже 28,17 грн.

На скільки змогли реально збагатитися ті, хто купив долари на початку 2020 року? Для розрахунку будемо брати "круглу" суму в 1000 доларів.

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Якщо ці гроші просто зберігалися вдома, сума в доларах не змінилася. А ось у гривні – так. Номінальний заробіток можна розрахувати, уявивши, що людина вирішила продати долари, куплені рік тому. В одному з великих українських банків 2 січня 2020 року долар можна було купити по 24,35 грн. Через рік, 2 січня 2021-го, в цьому ж банку можна було обміняти долари на гривню вже по курсу 28,0 грн. Отже, людина витратила на купівлю 1000 доларів 24 350 грн, а через рік отримала на руки 28 000 грн. Номінальний дохід становить 3650 грн, або майже 15%.

На гривневому депозиті в жодному з банків заробити такі відсотки не вийшло б. Тобто можна констатувати: у 2020 році зберігати заощадження в доларах було вигідно.

Однак номінальний дохід не враховує інфляцію. Тому, щоб зрозуміти, чи вдалося насправді примножити заощадження, правильніше рахувати реальний дохід. А він, якщо використовувати спрощену модель, дорівнює різниці між номінальним доходом та інфляцією.

За підсумками 2020 року інфляція становила 5%. Отже, реальний дохід в 2020 році становив 10% (15% номінального доходу мінус 5% інфляції).

А яким був би дохід, якщо людина, купивши на початку 2020-го долари, поклала би їх на доларовий депозит? Відсотки за доларовими депозитами зараз низькі, і з кожним роком вони падають. Так, за даними Нацбанку, на початку 2020 року середня процентна ставка по доларових депозитах для фізичних осіб становила 2,6%. На початку 2021-го вона знизилася до 1,6%. За довгостроковими депозитами (понад 9 місяців) ставки трохи вищі, ніж за короткостроковими.

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В одному з великих банків на початку 2020 року можна було відкрити доларовий депозит під 3,3% річних. Поклавши на нього 1000 доларів без поповнення, в кінці терміну вкладник отримував у вигляді відсотків 33 долари. Однак потрібно врахувати, що при видачі відсотків з них утримуються податки: 18% – податок на прибуток і 5% – військовий збір. У підсумку на руки такий вкладник отримає тільки свою вкладену тисячу і 27 доларів у вигляді відсотків.

Перекладаючи в гривню за курсом на відповідну дату, отримаємо, що, витративши на депозит на початку 2020-го 24 350 грн, через рік вкладник отримав би на руки 28 756 грн (1027 доларів за курсом 28 грн/дол.).

Отже, номінальний дохід від 1000 доларів на депозиті становить 4406 грн, або понад 18%. А реальний дохід – 13% (мінус 5% інфляції).

Скільки вдасться заробити у 2021 році

Оскільки машини часу поки не винайшли і неможливо точно сказати, яким буде курс долара в кінці 2021-го, нам доведеться робити розрахунки на прогнозах. Наскільки вони збудуться – це теж зможемо дізнатися тільки через рік. Але, врешті-решт, будь-які інвестиції – це ризики. І будь-які рішення про інвестиції грунтуються на прогнозах і припущеннях.

Прогнози щодо курсу долара в Україні в 2021 році є різні. Наприклад, держбюджет 2021 року формувався на прогнозах про те, що на кінець 2021 року долар буде коштувати 29,1 грн. У МВФ прогнозують курс 28,12 грн. Низка експертів вважають, що є серйозні передумови для зміцнення гривні у 2021 році.

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Ми приймемо за основу консенсус-прогноз Мінекономіки, який заснований на оцінці багатьох експертів і в якому є мінімальний, максимальний та медіанний прогнозні показники.

Згідно з цим прогнозом, на кінець 2021 року курс гривні може становити від 27 до 31 грн. Медіанний показник – 29,2 грн.

Якщо виправдаються прогнози експертів, які бачать передумови для зміцнення гривні, виходить, що заробити на купівлі доларів не вийде.

В одному з великих банків зараз долари можна купити по 28,35 грн. Якщо збудуться оптимістичні прогнози для гривні і в кінці року долар буде коштувати тільки 27 грн, вийде, що за рік номінальні збитки становитимуть 1350 грн, або 4,8% (купили долари за 28 350 грн – продали через рік за 27 000 грн). Якщо ж враховувати інфляцію, збитки становитимуть понад 11% (НБУ прогнозує інфляцію 6,5%).

Якщо покласти долари на банківський депозит, навіть за такого сценарію втрати будуть меншими. Хоча все-таки це будуть втрати, а не дохід. Так, зараз в одному з надійних банків річний доларовий депозит без поповнення та дострокового зняття грошей може принести лише 1,7% річних. Тобто, поклавши на рахунок 1000 доларів, через рік, за вирахуванням відсотків, можна отримати 1014 доларів. Якщо рахувати у гривні, то, витративши на початку 2021-го 28 350 грн, в кінці року можна буде забрати 27 378 грн. Втрати, таким чином, знизяться до 972 грн, або до 3,4%.

Якщо збудеться найбільше песимістичний прогноз для гривні, тобто, на кінець року курс долара становитиме 31 грн, на покупці доларів можна буде заробити. Хоча, навіть за максимальної прогнозованої девальвації гривні дохід буде нижчий, ніж у 2020 році.

Ми не будемо повторювати детальних розрахунків (схеми описані вище), озвучимо тільки результати. Якщо зберігати долари вдома, номінальний пасивний дохід через рік становитиме 2650 грн, або 9,3%. У 2020 році, нагадаємо, ми нарахували дохід 3650 грн, або 15%. Реальний дохід у 2021 році становитиме лише 2,8% (9,3% мінус 6,5% інфляції).

На банківському депозиті за 1,7% річних номінальний дохід з тисячі доларів становитиме 3084 за рік, або майже 11% (вклали 28 350 грн – отримали 31 434 грн). Реальний дохід, з урахуванням інфляції – 4,5%.

Якщо збудеться медіанний прогноз для гривні – долар по 29,2 грн в кінці 2021 року, – то зберігання валюти вдома принесе номінальний дохід тільки у 850 грн, або 3%. Реальний дохід виявиться негативним, тобто купівельна спроможність грошей знизиться на 3,5%.

Доларовий депозит дозволить заробити 1258,8 грн (вклали 28 350 – отримали 29 608,8 грн). Отже, номінальний дохід становитиме 4,4%, а реальний – мінус 2,1%.

Висновок

Купівля доларів як інструмент короткострокових інвестицій – на рік – у 2021-му працювати не буде. Заробити не вийде. Експерти радять розглядати долари виключно як інструмент довгострокових інвестицій – на 10 років і більше. Наприклад, як додаткові гроші на майбутню пенсію. У кращому випадку можна отримати реальну вигоду через кілька років. Згадаймо, що в 2010-му середньорічний курс долара становив 7,94 грн, а в 2020-му – вже 26,96 грн. Тобто курс підвищився в 3,4 рази. А інфляція за цей час, за даними Укрстату, становила 287% (ціни зросли в 2,87 рази). Тобто реальна інвестиційний прибуток від зберігання доларів "під матрацем" за 10 років – лише 53%.

Якщо ж стоїть мета купити долари, щоб зберегти їх на довгий час, краще це робити не взимку, а влітку, коли курс мінімальний. Отже, можливо, вдасться виграти кілька додаткових відсотків.

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