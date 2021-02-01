Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютий

Лютий – один з найбільш непередбачуваних місяців для курсу валют. "Новорічні" чинники, які визначали тенденції в перші два місяці зими, йдуть на спад, а "весняні" ще не набрали чинності, і які з них "включаться" раніше і в більшій мірі, залежить від багатьох причин. Тому в різні роки курс долара в лютому поводився по-різному.

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Наприклад, у 2017-му долар почав дешевшати ще з середини січня, але весь лютий курс коливався з амплітудою в 30 копійок. У 2018-му долар почав досить різко падати в останні дні січня, втративши до середини лютого понад 1,2 грн, і продовжував рухатися в цьому напрямку всю весну. Хоча в другій половині лютого був недовгий період ослаблення гривні. У 2019 році спостерігалася приблизно така ж картина. А ось минулого року на початок лютого припав, можна сказати, верхній пік новорічного подорожчання долара. І хоча потім курс трохи знизився (з 25 до 24,5 грн), як виявилося, це був лише невеликий перепочинок перед березневим стрибком курсу (вище 28 грн), який був викликаний початком локдауну.

Як поведе себе курс у цьому лютому? Коли долар почне дешевшати? Сайт "Сьогодні" розпитав про це наших експертів.

Дивимося на поведінку нерезидентів

В цьому році новорічного піку фактично не було. Або, принаймні, він був нижчим, ніж два грудневих, коли офіційний курс долара був вищий 28,5 грн. У 2021 року дорожче 28,3 грн офіційний долар поки не коштував. І складається враження, що вже зараз гривня потихеньку бере курс на ревальвацію. Хоча стрибки курсу в цьому році досить істотні – 30 – 45 копійок то в один, то в інший бік. А значить, говорити про якусь однозначну тенденцію поки рано.

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На фото: офіційний курс долара в 2021 році. Дані НБУ

Які фактори впливатимуть на курс у лютому? У цьому місяці Україна має погасити частину держборгу. Згідно з графіком Мінфіну, в лютому потрібно виплатити 5,45 млрд грн за зовнішніми зобов'язаннями (це близько 195 млн дол.) і майже 32,5 млрд – за внутрішніми. У березні виплати повинні бути вдвічі більшими – 24,54 млрд грн за зовнішніми зобов'язаннями (понад 870 млн дол.) і 46,15 млрд – за внутрішніми. Ці гроші треба акумулювати на рахунках, а тому державі знадобляться долари. Викуп валюти на ринку, за оцінками експертів, може впливати на курс і тиснути на гривню.

З іншого боку, уряд має намір і в цьому році активно випускати ОВДП. Якщо їх будуть активно купувати іноземні інвестори, в країні виявиться багато валюти, відповідно, курс долара може знизитися. Але наскільки сильним буде інтерес іноземних інвесторів до ОВДП, сьогодні експерти не беруться прогнозувати.

"Якщо в лютому нерезиденти будуть активно купувати наші ОВДП, то, швидше за все, ми побачимо ревальвацію гривні. Курс буде значно нижчим 28 грн. Але чи будуть іноземні інвестори купувати наші ОВДП – незрозуміло. Те, що їх будуть розміщувати, це факт. А ось який буде попит – стане зрозуміло за результатом", – говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Ще один фактор, який також може гойднути курс у лютому в той чи інший бік, – співвідношення активності імпортерів і експортерів. Перші викуповують долар на ринку, збільшуючи попит на нього і, відповідно, курс. Другі – навпаки.

"На сьогоднішній момент імпорту у нас більше, ніж експорту. Локдаун закінчився, і імпортери почали більше купувати валюти. Якщо таке співвідношення збережеться, а інтерес інвесторів до ОВДП буде невеликим, є ймовірність, що в лютому буде невелика, але девальвація. У такому разі курс долара може виявитися в межах 28,3 – 28,5 грн. Така ймовірність є, але, я думаю, навряд чи вона реалізується", – зазначає Олександр Охріменко.

При цьому експерт вважає, що Нацбанк намагатиметься утримувати гривню від зайвої ревальвації і викуповувати надлишки валюти на ринку.

"Нацбанк намагатиметься утримувати курс гривні на рівні 28", – вважає Олександр Охріменко.

Метод "сировинних ножиць" пророкує ревальвацію гривні

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Економічний експерт Олексій Кущ вважає, що "курсову температуру" дозволяє з високою часткою ймовірності визначити метод, який він називає "сировинні ножиці". Цей метод полягає в порівнянні цінових індикаторів на нафту і на залізну руду на світових ринках. Якщо ціновий індикатор руди нижче нафти – буде девальвація, якщо вище – ревальвація.

На сьогоднішній день руда мало не втричі дорожче за нафту. Відповідно, економіст вважає, що передумов для девальвації немає, скоріше навпаки. За його словами, цей метод практично ніколи не дає збоїв.

"Цей метод, звичайно, не дає прогноз на якийсь невеликий строк, наприклад, на місяць. Але він дозволяє прогнозувати тенденцію, загальний тренд на поточний момент. Усередині тренда, зрозуміло, можуть бути курсові відскоки вгору-вниз, можуть впливати сезонні фактори. Але якщо "сировинні ножиці" працюють на нашу користь, амплітуда рухатиметься у бік зміцнення гривні. У лютому, швидше за все, курс долара буде волатильним, як і зараз, ніяких різких рухів вгору або вниз не очікується. Коливання можуть скласти плюс-мінус кілька десятків копійок. А з кінця лютого або навіть з початку березня почнеться ревальвація", – вважає Олексій Кущ.

Експерт також відзначає, що багато чого залежатиме від активності нерезидентів. Але такого сильного зміцнення гривні, як у 2019 році, не очікує.

"Я прогнозую, що інтерес нерезидентів відновиться, але не в такому обсязі, який був, наприклад, у 2019 році, коли гривня зміцнилася на 15%. Десь на половину того обсягу. Невелике повернення нерезидентів вже зафіксовано, а з весни воно може посилитися", – прогнозує Олексій Кущ.

У лютому можемо побачити долар по 27,5?

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович також прогнозує зміцнення гривні, причому вже в лютому.

"У лютому, за нашими прогнозами, гривня поступово зміцнюватиметься і до кінця місяця може навіть досягти рівня 27,5 грн за долар. Відбуватиметься це, з одного боку, під впливом помірного попиту на валюту, а з іншого – через підтримку з боку нерезидентів і експортерів. У грудні і січні іноземці купили нових ОВДП на 20 млрд грн, чим стримали ослаблення гривні, зберігши стабільний курс. І це при тому, що більшу частину часу НБУ не здійснював валютних інтервенцій на ринок. У лютому рівень попиту нерезидентів на ОВДП може зберегтися на високому рівні. Також у цьому місяці зростуть обсяги податкових платежів. Це зажадає від експортерів великих обсягів продажу валюти для забезпечення сплати податків", – каже Тарас Котович.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що заробити на доларах в цьому році, швидше за все, не вдасться.

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