Гривню атакували спекулянти: чого чекати від курсу долара в Україні

В Україні в перший тиждень після закінчення локдауну відбулося плавне зростання курсу долара. На міжбанку курс намагаються розігнати спекулянти. Але на їхні провокації піддаються далеко не всі. Тому за тиждень долар, імовірно, буде коштувати 28,25 грн, євро – 34,15 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Крім того, на міжбанківському ринку вже підвищився попит на валюту – імпортерам необхідно поповнювати товарні запаси.

Сьогодні, 28 січня, експортери будуть менш охоче виходити на ринок, тому гривня залишиться під тиском. У разі різких валютних коливань НБУ доведеться вийти з валютними інтервенціями. Межею девальвації служить рівень 28,3 грн.

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За словами експерта, аукціон з продажу гривневих держоблігацій на цьому тижні не зацікавив нерезидентів. Тому гривня від них не отримала серйозної підтримки. Втім, в середу українська валюта змогла витримати атаку спекулянтів.

"Нацбанк у фінансових операціях участі не приймав, так як основні учасники ринку не піддалися на провокації", – пояснив Гойлов.

Нагадаємо, згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%. Втім, фахівці не радять сприймати ці цифри серйозно – "Індекс Біг Мака" не враховує загальної економічної ситуації в країні.

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