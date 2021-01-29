Долар знову падає: офіційний курс Нацбанку

На понеділок, 1 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|29.01
|01.02
|Зміна
|1 долар США
|28,19 грн
|28,13 грн
|- 0,06
|1 євро
|34,10 грн
|34,16 грн
|+ 0,06
У порівнянні зі значеннями 29 січня долар впав на шість копійок після підвищення курсу на дві копійки в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 25 січня по 1 лютого – гривня ослабла проти американської валюти на три копійки.
А ось євро підріс після зниження курсу. Євровалюта стала дорожчою на шість копійок після падіння на дві копійки днем раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "мав" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:
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