Долар в Україні почав лютий з падіння: курс валют НБУ

На понеділок, 1 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 28,13 грн;

1 євро – 34,16 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 19 січня, долар впав на шість копійок після підвищення курсу на дві копійки в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 25 січня по 1 лютого – гривня ослабла по відношенню до американської валюти на три копійки.

А ось євро підріс після зниження курсу. Євровалюта стала дорожчою на шість копійок після падіння на дві копійки днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 1 лютого зросла на три копійки.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У п'ятницю, 29 січня, долар на міжбанку не змінився в ціні ні в покупці, ні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,13/28,15 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на шість копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,17/34,20 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки проводили, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До речі, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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