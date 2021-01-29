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Міжбанк заспокоївся: що відбувається з курсом долара

29 січня, 11:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок може перейти до сезонного зростання

Долар 29 січня після невеликого підвищення офіційного курсу тримається на міжбанку поблизу позначки 28,15 гривні. Активність на ринку помітно знизилася після атаки спекулянтів на курс гривні. Ймовірно, січень буде закритий на слабких оборотах, а курс збережеться в діапазоні 28,1-28,3 грн / дол.

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Про це сайту "Сегодня" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

При цьому ринок може перейти в сезонне зростання, але Нацбанк, на думку експерта, не допустить сильного зміцнення гривні.

Станом на 11:00, долар на міжбанку торгувався на рівні 28,15/28,17 гривні, свідчать дані порталу Minfin. Фахівці відзначають, що йдуть угоди по лотах до 1 млн доларів.

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Нагадаємо, за 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. За 2020 рік гривня впала до долара на 20%.

А згідно з "Індексу Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%. Втім, фахівці не радять сприймати ці цифри серйозно – "індекс Біг Мака" не враховує загальної економічної ситуації в країні.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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долар курс гривня міжбанк валютний ринок Андрій Шевчишин прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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