Межбанк успокоился: что происходит с курсом доллара

Доллар 29 января после небольшого повышения официального курса держится на межбанке вблизи отметки 28,15 гривни. Активность на рынке заметно снизилась после атаки спекулянтов на курс гривни. Вероятно, январь будет закрыт на слабых оборотах, а курс сохранится в диапазоне 28,1-28,3 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом рынок может перейти в сезонный рост, но Нацбанк, по мнению эксперта, не допустит сильного укрепления гривни.

По состоянию на 11:00, доллар на межбанке торговался на уровне 28,15/28,17 гривни, свидетельствуют данные портала Minfin. Специалисты отмечают, что идут сделки по лотам до 1 млн долларов.

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Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. За 2020 год гривня упала к доллару на 20%.

А согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%. Впрочем, специалисты не советуют воспринимать эти цифры серьезно – "индекс Биг Мака" не учитывает общей экономической ситуации в стране.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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