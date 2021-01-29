Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Межбанк успокоился: что происходит с курсом доллара

29 января, 11:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок может перейти к сезонному росту

Доллар 29 января после небольшого повышения официального курса держится на межбанке вблизи отметки 28,15 гривни. Активность на рынке заметно снизилась после атаки спекулянтов на курс гривни. Вероятно, январь будет закрыт на слабых оборотах, а курс сохранится в диапазоне 28,1-28,3 грн/долл.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом рынок может перейти в сезонный рост, но Нацбанк, по мнению эксперта, не допустит сильного укрепления гривни.

По состоянию на 11:00, доллар на межбанке торговался на уровне 28,15/28,17 гривни, свидетельствуют данные портала Minfin. Специалисты отмечают, что идут сделки по лотам до 1 млн долларов.

В тренде
Доллар подрос, а евро медленно падает: курс валют НБУ
Реклама

Читайте также: Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. За 2020 год гривня упала к доллару на 20%.

А согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%. Впрочем, специалисты не советуют воспринимать эти цифры серьезно – "индекс Биг Мака" не учитывает общей экономической ситуации в стране.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня межбанк валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как копить деньги даже с маленькой зарплатой: 5 финансовых секретов
Как копить деньги даже с маленькой зарплатой: 5 финансовых секретовФинансы
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 годуФинансы
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евро
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евроФинансы
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дни
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дниФинансы
Курсы доллара и евро просели после заметного роста
Курсы доллара и евро просели после заметного ростаФинансы
Решения НБУ повлияли на курс доллара: что происходит на межбанке
Решения НБУ повлияли на курс доллара: что происходит на межбанкеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять