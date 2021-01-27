Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 році

Фінустанови не зацікавлені в тому, щоб залучати гроші населення

В Україні триває тенденція на зниження відсотків по депозитах. Реальна дохідність вкладів у 2021 році (номінальна ставка мінус інфляція) складе в кращому випадку 1-2%.

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Такий прогноз експерти озвучили сайту "Сьогодні" для спеціального матеріалу "Банківські ставки: як будуть змінюватися відсотки по кредитах і депозитах через політику НБУ".

На думку економічного експерта доктора економічних наук Олега Яременко, так відбувається, тому що банки не зацікавлені в розширенні депозитного портфеля і підвищенні ставок по депозитах.

"Депозитні операції для банків зараз не цікаві. Банки отримують необхідну ліквідність в Нацбанку за допомогою операцій з ОВДП. І, по суті, основна активність зараз відбувається в цьому трикутнику: держава – Нацбанк – банки", – говорить Яременко.

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Що ж стосується зацікавленості вкладників, то в суспільстві досі зберігається проблема довіри-недовіри до банківської системи. Події 2015-2016 років залишили у вкладників важку психо-фінансову травму, зазначає фахівець. Тому ставка по депозитах повинна включати в себе ще й премію за ризик, який несе вкладник.

"У нас банки навіть чітко не пояснюють ризики, які несуть вкладники, підписуючи депозитний договір", – нарікає експерт.

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До слова, Нацбанк вже намагається вирішити цю проблему – він встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Тепер банки мают час до 27 квітня 2021 року, аби привести свою роботу у відповідність з новими правилами.

А про те, скільки насправді коштує "доступна" іпотека в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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