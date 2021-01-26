Давати кредити і приймати депозити будуть по-новому: НБУ оприлюднив умови

Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку.

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Як тепер будуть укладатися договори – йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Повний опис послуги

Банки будуть зобов’язані надавати у договорі повний опис послуги. У договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту тощо. У договорі споживчого кредиту – перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо. Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

Недобросовісні норми – під забороною

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Банкам заборонено включати до договорів недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду. Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору і вимагати сплатити за ще не отримані за договором послуги.

Розуміння умов фінпослуги

Головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки банку та споживача, наслідки невиконання зобов'язань. Це своєю чергою сприятиме розумінню споживачем умов фінпослуги та його поміркованому рішенню про укладення договору.

На що поширюються нові вимоги

Нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг (оферту). Вони поширюються на договори, які безпосередньо підписує споживач, зокрема і на індивідуальну частину договорів приєднання про надання послуг. Водночас публічна частина договору приєднання не може протирічити індивідуальній частині договору, до якої встановлено вимоги.

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Строк виконання нових вимог

Банки мають три місяці, до 27 квітня 2021 року, для приведення своєї роботи у відповідність та розкриття повної інформації у договорах.

Нагадаємо, Нацбанк зобов'язав українські банки розкрити повну інформацію про свої послуги на веб-сайтах і в рекламі.

Вони повинні вказувати повну вартість послуг, включаючи й комісії третім особам, і додаткові платежі, а також можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов'язань. Санкції за недотримання вимог – штраф 5100-10 200 гривень за кожен випадок.

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