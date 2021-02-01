Курс долара перестало лихоманити? Експерти пояснили ситуацію

Гривня опинилася в стабільному діапазоні, але ринок стежить одразу за декількома важливими темами

Долар 1 лютого після зниження офіційного курсу торгується на міжбанку на рівні 28,1 гривні. Активність на ринку поки низька. Ймовірно, найближчим часом курс залишається поблизу 28,1 гривні на міжбанку і 28,1/28,3 гривні в банківських обмінниках.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин та старший аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

Вони виділили такі тенденції на міжбанку:

За минулий тиждень долар на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано. Але загальні коливання гривні звузилися до 10 копійок за тиждень, що є мінімумом за останні 6 місяців;

Учасники поки придивляються до ситуації та чекають, чи не вийдуть на ринок із продажем валюти нерезиденти під завтрашнє розміщення ОВДП;

Ринок продовжує стежити за рівнем захворюваності COVID-19 в Україні;

На початок місяця припадає великий блок податкових виплат, що відбивається в продажах валюти з боку експортерів. У той же час погашення минулого тижня ПДВ стримує частину таких продажів;

Поки не зрозуміло, чи буде НБУ захищати рівень 28,1 грн/дол. із урахуванням сезонних ревальваційних трендів для гривні.

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До 10:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався на рівні 28,12/28,14 грн, за даними порталу Minfin. В цілому дилери орієнтують клієнтів на коридор по долару на сьогодні в межах 28,05-28,25 гривень.

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Нагадаємо, лютий – один із найбільш непередбачуваних місяців для курсу валют. "Новорічні" фактори, які визначали тенденції в перші два місяці зими, йдуть на спад, а "весняні" ще не набрали сили, і які з них включаться раніше і в більшій мірі, залежить від багатьох причин. Сайт "Сьогодні" вже розібрався, коли долар почне дешевшати.

Інші прогнози курсу валют на 2021 рік дивіться в сюжеті:

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