Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 19 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 19 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,98 грн;

1 євро – 33,53 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на дві копійки після зниження на ті ж дві копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 12 по 19 квітня – гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок. Експерти вважають, що курс долара, найімовірніше, підніметься вище 28 гривень.

Курс євро теж виріс після падіння. Євровалюта стала дорожчою на сім копійок.

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Вартість 10 російських рублів 19 квітня піднялася на три копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 16 квітня, долар на міжбанку подорожчав на копійку в покупці і не змінився в ціні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,99/28,00 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на копійку в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,52/33,53 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Сегодня" аналітики одностайні: до літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

В тренді Долар і євро знову подорожчали: офіційний курс

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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