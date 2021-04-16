Чого чекати українцям від курсу долара: два прогнози

Долар 16 квітня після зниження в офіційних курсах НБУ повернувся на міжбанку до 28 грн. Що стосується прогнозів, то думки опитаних сайтом "Сьогодні" експертів трохи розділилися:

гривня продовжить слабшати в зону 28,5 грн/дол. , вважає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин;

, вважає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин; курс не підніметься помітно вище 28 грн/дол., наступного тижня найімовірніший рівень 27,8-28,3 грн/дол., впевнений аналітик "Центру біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

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Шевчишин аргументував свою позицію тим, що гривня опинилася під сильним тиском через побоювання ескалації бойових дій на Донбасі після введення нових санкцій США проти РФ:

"Саме побоювання ескалації конфлікту стають головним драйвером покупок валюти з боку нерезидентів, до яких підключився і бізнес і населення. Попит нерезидентів на облігації зовнішньої державної позики України не тільки впав, але і формує зворотний відтік... Очевидно, що гривня конвертується в долар в тлі ризиків і відсутності альтернатив розміщення коштів".

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Орищак же вважає, що цих причин недостатньо для сильного зростання курсу долара:

"З 19 по 25 квітня на валютному ринку буде баланс попиту і пропозиції. Фактори тиску на українську валюту не зможуть підняти курс значно вище рівня 28 грн/дол., а чинники підтримки гривні не зможуть спровокувати її зміцнення до 27,5 грн або нижче. Середній курс продажу готівкового долара буде коливатися в рамках 27,8-28,3 грн, курс готівкового євро – в рамках 33,25-33,7 грн ".

Нагадаємо, опитані сайтом "Сегодня" аналітики вважають, що до літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

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