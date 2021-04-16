Долар і євро просіли в ціні: офіційний курс

Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 16 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 16 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,96 грн;

1 євро – 33,46 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на дві копійки після зниження на чотири копійки попереднього банківського дня. За тиждень – з 9 по 16 квітня – гривня зміцніла проти американської валюти на ті ж дві копійки. Раніше гривню підкосило загострення на Донбасі, але курс вдалося стабілізувати.

Курс євро теж впав на дві копійки після стрибка вгору на 16 копійок днем раніше. Аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначає, що до кінця цього тижня євро коштуватиме близько 33,3 гривні.

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Вартість 10 російських рублів 16 квітня опустилася на шість копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 15 квітня, долар на міжбанку подорожчав на дев'ять копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,98/28,00 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на 16 копійок в купівлі і на 15 – продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,51/33,53 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: на початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 рокуі становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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