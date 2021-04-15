Загострення на Донбасі підкосило гривню: чи чекати різкої девальвації

Інвестори йдуть з українських ОВДП, що підвищує попит на іноземну валюту, визнали в НБУ

На ситуацію на валютному ринку України вплинула ескалація на Донбасі. Іноземні інвестори стали менше цікавитися українськими держоблігаціями і збільшили попит на іноземну валюту. Це, своєю чергою, посилило тиск на гривню. Але серйозних коливань вдалося уникнути. І, за прогнозами експертів, різкої девальвації найближчим часом не буде.

"До концентрації російських військ інвестори-нерезиденти досить активно купували ОВДП, навіть незважаючи на тимчасову затримку перегляду програми МВФ. Після новин про початок ескалації ми відчули додатковий попит з боку нерезидентів на покупку валюти. Нацбанк проводив інтервенції, нам вдалося згладити цей попит", – заявив на брифінгу голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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Як уточнив сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, обсяг вкладень іноземних інвесторів в ОВДП знизився до 99,41 млрд гривень.

"Вся ця грошова маса, судячи з усього, піде на міжбанк і спровокує подальшу девальвацію гривні до долара США і євро. При цьому в первинних розміщеннях нерезиденти як і раніше не беруть участі", – зазначив Гойлов.

Його прогнози для гривні – досить песимістичні. Але поки що, в умовах часткового локдауну, попиту на інвалюти на міжбанку недостатньо для істотної девальвації, вважає експерт.

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Нагадаємо, опитані сайтом "Сьогодні" аналітики вважають, що до літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

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