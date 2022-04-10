Без пенсій та кредитних канікул, але з допомогою від ООН – головні фінансові новини за тиждень

Розповідаємо головні новини зі сфери фінансів за тиждень, які ви могли пропустити

Коротко – про головні фінансові новини за тиждень, що минає / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українці залишились без пенсій, а в Україні почали перерахунок виплат. Водночас переселенці скоро зможуть реєструватися в "Дії" для отримання допомоги, а ООН виплатить українцям ще трохи грошей. Далі – про головне за тиждень.

Понеділок. Банки скасовують кредитні канікули

Низка українських банків відмовилася від кредитних канікул, запроваджених на початку війни. Клієнтам надалі доведеться розраховуватись з боргами, ще й сплачувати відсотки.

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Зокрема з 1 квітня повернули практику нарахування відсотків Monobank та ПриватБанк. Співзасновнику Monobank Олегу Гороховському довелося писати розгорнуте пояснення, щоб стримали шквал критики. За його словами, якщо банк не нараховуватиме відсотки за кредитами, то не зможе платити відсотки за депозитами.

"Чи добре робить банк, коли під час війни не зупиняє нарахування відсотків? Погано робить. "Мерзенні мародери" – так нас ласкаво називають деякі позичальники. Чи можемо ми зробити інакше – ні, на жаль. Будемо "мерзенними мародерами", але забезпечимо стабільну роботу банку та виконаємо всі зобов'язання перед клієнтами, які довірили нам свої вклади", – написав Гороховський.

Вівторок. Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих

Українські біженці, що перебувають в Польщі, можуть отримати матеріальну підтримку від ООН у розмірі 700 злотих, або 4900 грн. Щоб допомогу виплатили, українці повинні підпадати під низку вимог:

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перетнули кордон з Польщею після 24 лютого;

перетнули безпосередньо українсько-польський кордон;

підтримку отримає не більше 4 осіб з однієї сім’ї (700 злотих першому і по 610 іншим).

Середа. Ощадбанк залишив без пенсій деяких українців

Із 1 квітня деякі клієнти Ощадбанку не змогли отримати пенсій. Мовиться про вимушено переміщених осіб, термін дії карток у яких закінчився та які використовують тариф "Мій рахунок". Про це їх попереджали у банку заздалегідь – на оновлення карток у них було 2 роки.

Це стосується насамперед пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях і фактично відрізані від України. Клієнти скаржаться, що можливості фізично виїхати у них немає, є проблеми також із мобільним покриттям та інтернетом.

Четвер. Переселенці зможуть реєструватися в "Дії"

Міністр цифрової трансформації розповів, що невдовзі українцям стане доступна послуга реєстрації переселенців на порталі "Дія". Особи з офіційних списків ВПО зможуть отримати грошову допомогу від держави – це 2000 грн щомісячної підтримки та ще по 3000 грн на кожну дитину.

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"Ця послуга вже працює офлайн, вона повністю готова, вже відправлена в маркетинг, чекаємо, поки опублікується в Google й Apple. Я сподіваюся, що протягом кількох днів вона запрацює", – сказав Михайло Федоров.

П’ятниця. В Україні почали перераховувати пенсії

Плановий перерахунок пенсій для людей, які ще працюють, розпочався в Україні 1 квітня. Це стосується майже 2,5 мільйона українців, які на роботі понад 2 роки після виходу на пенсію.

Підвищені пенсії люди зможуть отримати трохи згодом, коли до Пенсійного фонду надійдуть дані про стаж. Розмір збільшення розраховується індивідуально, виходячи з розміру зарплати та страхового стажу.

Редакція "Сьогодні" також писала, хто та чому в Україні отримує пенсію неофіційно. Водночас в Нацбанку дали прогноз, чи витримає держбюджет виплату зовнішнього боргу в квітні.