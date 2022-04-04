Пенсії в Україні нараховуватимуть за новими правилами — що змінилося для студентів

Розповідаємо, що змінилося у вимогах для студентів для отримання пенсії в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника нараховуватимуть за спрощеною процедурою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Умови надання пенсій під час війни в Україні змінюються. Через складні умови деякі документи для процесу оформлення пенсій важко отримати чи передати у відповідні органи. Тому Мінсоцполітики спростили процес отримання пенсій для студентів у разі втрати годувальника.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

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Що змінилося

Близько 10 тис. дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника, досягнуть повноліття найближчими місяцями. Ці діти навчаються у закладах професійної та вищої освіти, і мають право продовжувати отримувати цю пенсію. Проте щоб продовжити отримувати кошти, їм необхідно надати довідку із закладу освіти.

"Також, на жаль, через воєнні дії, отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років. Призначатимуться нові пенсії. Для їхнього призначення також потрібна відповідна довідка. Зрозуміло, що зараз отримати таку довідку часто фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини", – зазначила Лазебна.

Тому відтепер діти не повинні подавати довідку для отримання пенсій, якщо у них загинули батьки або інші годувальники. Пенсійний фонд сам збиратиме дані про навчання за денною формою у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Кому підвищать пенсії з 1 квітня

Раніше "Сьогодні" розповідали, що пенсії перерахують працюючим пенсіонерам. Для цього перерахунку нікуди не потрібно звертатися, все відбувається автоматично.

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Додаток до виплат отримають пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили роботу і вже заробили не менше 24 місяці страхового стажу.

Розмір збільшення залежатиме від одержуваної зарплати та кількості відпрацьованого стажу.

"Сьогодні" також писали, на кого після війни чекають вищі пенсійні виплати, та розповідали, хто зможе достроково вийти на заслужений відпочинок достроково.