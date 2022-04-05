Таємно та з великим ризиком: хто в Україні отримує пенсії неофіційно

Розповідаємо, як українські пенсіонери отримують пенсії навіть у найважчих умовах

Як проводяться виплати на окупованих територіях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українським пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих російськими військами територіях, доставляють пенсії неофіційним шляхом.

Про цей закритий шлях розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "НВ".

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"Там, де є окупація, проблеми (з доставкою пенсій – Ред.) існують. Не можна говорити, що там все райдужно", – заявляє прем'єр.

За його словами, найпростіше платити тим, у кого пенсія приходить на банківську картку, а от людям, які не мають картки – набагато складніше.

Раніше пенсії їм привозили співробітники Укрпошти, а нині такої можливості немає.

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Шмигаль заявив, що люди, які цим займаються, наражаються на величезний ризик і розвозять пенсії неофіційно і закрито.

Додаткові гроші для пенсіонерів

Деякі українські пенсіонери можуть отримати додаткові 2 тис. грн від держави.

Це стосується тих пенсіонерів, які були змушені залишити свої будинки та стали на облік як внутрішньо переміщені особи.

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Виплата буде провадитися щомісяця і ніяк не вплине на основну пенсію та її розмір. Для отримання 2 тис. грн. необхідно:

стати на облік як ВПО;

отримати відповідну довідку;

подати із цією довідкою заявку на отримання грошей.

"Сьогодні" також писали, що зміниться у правилах нарахування пенсії за втратою годувальника, та розповідали, які виплати отримуватимуть українські військові після виходу заслужений відпочинок.