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Пощастить не всім: кому підвищать пенсії з 1 квітня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 06:13
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Розповідаємо, що чекає на українських пенсіонерів вже зовсім скоро
Деякі пенсіонери можуть очікувати приємного збільшення
Деякі пенсіонери можуть очікувати приємного збільшення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У квітні на українців чекає кілька нововведень і змін, не зважаючи на активні бойові дії, що тривають і дотепер. Зміни торкнуться і пенсійного забезпечення

"Сьогодні" розповідають, які зміни чекають на українських пенсіонерів уже з першого числа.

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Незважаючи на те, що планової індексації у квітні не буде, декому пенсії все ж таки перерахують, а саме – працюючим пенсіонерам.

Саме такий план було озвучено в уряді на 2022 рік і поки що від нього ніхто не відмовлявся. Для цього перерахунку нікуди не потрібно звертатися, все відбувається автоматично.

Додаток до виплат отримають пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили роботу і вже заробили не менше 24 місяці страхового стажу.

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Розмір збільшення залежатиме від одержуваної зарплати та кількості відпрацьованого стажу.

Пенсії та війна

Навіть якщо вам довелося залишити своє звичне місце проживання через війну, ви все одно можете отримати пенсію і для цього є кілька механізмів.

Варто зазначити, що якщо ви отримували пенсію на картку, то для вас нічого не зміниться, проте якщо ви забирали гроші на "Укрпошті", то можете:

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  • зателефонувати та повідомити свої нові контактні дані: через контакт-центр "Укрпошти": 0800300545 (кнопка 2) або через Пенсійний фонд України.
  • отримати пенсію у будь-якому іншому відділенні "Укрпошти" з паспортом та довідкою з РНОКПП або у будь-якому відкритому відділенні Ощадбанку.

"Сьогодні" також писали, на кого після війни чекають вищі пенсійні виплати, та розповідали, хто зможе достроково вийти на заслужений відпочинок достроково.

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