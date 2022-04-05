Тайно и с большим риском: кто в Украине получает пенсии неофициально

Рассказываем, как украинские пенсионеры получают пенсии даже в самых тяжелых условиях

Как проводятся выплаты на оккупированных территориях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинским пенсионерам, проживающим на временно оккупированными российскими войсками территориях, доставляют пенсии неофициальным путем.

Об этой закрытой дороге рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "НВ".

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"Там, где есть оккупация, проблемы (с доставкой пенсий – Ред.) существуют. Нельзя говорить, что там все радужно", – заявляет премьер.

По его словам, проще всего платить тем, у кого пенсия приходит на банковскую карту, а вот людям, не имеющим карты – гораздо сложнее.

Ранее пенсии им привозили сотрудники "Укрпочты", а сейчас такая возможность отсутствует.

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Шмыгаль заявил, что люди, которые этим занимаются, подвергаются огромному риску и развозят пенсии неофициально и закрыто.

Дополнительные деньги для пенсионеров

Некоторые украинские пенсионеры могут получить дополнительные 2 тыс. грн от государства.

Это касается тех пенсионеров, которые были вынуждены покинуть свои дома и стали на учет как внутренне перемещенные лица.

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Выплата будет производится ежемесячно и никак не повлияет на основную пенсию и ее размер. Для получения 2 тыс. грн необходимо:

встать на учет как ВПЛ;

получить соответствующую справку;

подать с этой справкой заявку на получение денег.

"Сегодня" также писали, что изменится в правилах начисления пенсии по потере кормильца, и рассказывали, какие выплаты будут получать украинские военные после выхода на заслуженный отдых.