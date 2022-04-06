Ощадбанк залишив без пенсій деяких українців – кого торкнулося

Розповідаємо, яким клієнтам доведеться знову йти до відділення Ощадбанку

Що робити ВПО у яких закінчився термін дії картки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Ощадбанк перестав виплачувати пенсії деяким клієнтам із 1 квітня. Йдеться про вимушено переміщених осіб, у яких закінчився термін дії карток.

Про це обурені клієнти залишили відгуки на спеціальному сайті "Мінфін".

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Варто зауважити, що банк попереджав своїх клієнтів про те, що з 1 квітня припиняє надавати можливість використовувати платіжні картки внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", якщо їх термін закінчився під час карантину.

Проблема полягає в тому, що багато пенсіонерів, які проживають на тимчасово-окупованих територіях, наразі фактично відрізані від підконтрольних Україні територій і можуть вибратися туди, де функціонують відділення Ощадбанку.

"Як у цій ситуації, проходити процедуру отримання нової картки для пенсіонерів, що проживають на території Донецької та Луганської області? Адже зараз ведуться бойові дії і так само 2 області залишилися без супутникового покриття МТС. Можливості виїхати як фізично і фактично немає і так само немає можливості отримати смс або зателефонувати на гарячу лінію банку", – нарікає користувач.

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Що відповіли у Ощадбанку?

Ощадбанк відреагував на невдоволення клієнтів. Представники банків помітили, що у ВПО було цілих два роки щоб оновити прострочені карти.

Клієнтам ще раз нагадали, що їх заздалегідь попередили, що термін цих карт не буде продовжуватися, а отримати свої кошти або замовити нову можна в будь-якому працюючому відділенні.

Виплата 2000 грн ВПО

Пенсіонери-переселенці також можуть отримати виплату у 2000 грн. до своєї пенсії. Цей вид допомоги ніяк не вплине на виплату основної пенсії та її розмір.

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Для того, щоб отримати ці гроші необхідно стати на облік як ВПО, звернувшись особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром така можливість з'явиться у додатку "Дія".

Там ви отримаєте довідку, з якою можна буде подати заяву на отримання грошей до тих самих держорганів.

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