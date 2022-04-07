Бюджет витримає? Чи зможе Україна виплатити зовнішні борги у квітні

Національний банк України втримує систему на плаву та навіть звітує про збільшення депозитів

Українці довіряють банківській системі / Фото: Getty Images, Facebook, Колаж: Сьогодні

Попри війну, Україна продовжить виплачувати борги, особливо, зважаючи на те, що 2022 рік не є роком пікових виплат.

Про це розповів заступник голови ради НБУ Василь Фурман в ефірі проєкту FREEDOM.

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Йдеться про основні виплати, які країна повинна постійно здійснювати. Станом на перше півріччя 2022 року – це сотні мільйонів гривень, що насправді небагато для таких операцій.

"Бюджет України, станом на сьогодні, здатен обслуговувати й виплачувати наші борги. Як буде після війни – інша історія", – зауважив Фурман.

За словами представника НБУ, борги Україна повинна сплачувати, бо це позитивно впливає на інвестиційний імідж у світі. Водночас з бюджету й надалі здійснюватимуть виплати на оборону, пенсії, зарплати, державні програми та підтримку бізнесу.

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Допомога бізнесу

Василь Фурман підкреслив, що від початку війни НБУ допомагає бізнесу та громадянам, наскільки може. Уже здійснили низку позитивних змін:

скасування низки податків(екологічний, ЄСВ для ФОП та інші);

зниження до 2% оборону для бізнесу;

зменшення до 7% ПДВ на ввезення пального.

Окрім цього, підтримують аграріїв, які під час воєнного стану можуть отримати кредит під 0% та на місяць після його завершення. Уже тисячі людей скористалися цією можливістю.

Вносять зміни й до державної програми 5-7-9%, щоб розширити її для підтримки малого й середнього бізнесу та інших галузей. Тривають перемовини з банками України.

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Валютний ринок

У перший день війни Нацбанк ввів обмеження й на валютному ринку. Зараз офіційний курс долара становить 29,25 грн. Однак люди не спішать купувати валюту.

"Українці довіряють банківській системі. За час війни депозити в національній валюті в банках зросли на 19%", – наголосив Фурман.

Він переконаний, що зараз дають результат реформи, які останні 7 років поступово впроваджували в Україні. Звичайно, після війни, очікувано, втрати будуть і в банків, і в бізнесу, і в інших секторах, але зараз вдається втримувати ситуацію стабільною. Золотовалютні резерви НБУ тепер навіть трохи більші, ніж були до війни.

Раніше ми розповідали, як вдалося втримати на плаву економіку України під час війни та звідки держава планує брати гроші на відбудову знищеного окупантами. Читайте також, чого очікують експерти на ринку пального найближчим часом.