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Бюджет выдержит? Сможет ли Украина выплатить внешние долги в апреле

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 19:41
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Национальный банк Украины удерживает систему на плаву и даже отчитывается об увеличении депозитов
Украинцы доверяют банковской системе
Украинцы доверяют банковской системе / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, Украина продолжит выплачивать долги, особенно, учитывая, что 2022 год не является годом пиковых выплат.

Об этом рассказал заместитель председателя совета НБУ Василий Фурман в эфире проекта FREEDOM.

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Речь идет об основных выплатах, которые страна должна постоянно производить. На первое полугодие 2022 года – это сотни миллионов гривен, что на самом деле немного для таких операций.

"Бюджет Украины, по состоянию на сегодняшний день, способен обслуживать и выплачивать наши долги. Как будет после войны – другая история", – заметил Фурман.

По словам представителя НБУ, долги Украина должна платить, потому что это положительно влияет на инвестиционный имидж в мире. В то же время из бюджета и дальше будут осуществлять выплаты на оборону, пенсии, зарплаты, государственные программы и поддержку бизнеса.

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Помощь бизнесу

Василий Фурман подчеркнул, что с начала войны НБУ помогает бизнесу и гражданам, как может. Уже произвели ряд положительных изменений:

  • отмена ряда налогов (экологический, ЕСВ для ФЛП и другие);
  • снижение до 2% обороны для бизнеса;
  • уменьшение до 7% НДС на ввоз горючего.

Кроме того, поддерживают аграриев, которые во время военного положения могут получить кредит под 0% и в месяц после его завершения. Уже тысячи людей воспользовались этой возможностью.

Вносят изменения в государственную программу 5-7-9%, чтобы расширить ее для поддержки малого и среднего бизнеса и других отраслей. Идут переговоры с банками Украины.

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Валютный рынок

В первый день войны Нацбанк ввел ограничения и на денежном рынке. В настоящее время официальный курс доллара составляет 29,25 грн. Однако люди не торопятся покупать валюту.

"Украинцы доверяют банковской системе. За время войны депозиты в национальной валюте в банках выросли на 19%, – подчеркнул Фурман.

Он убежден, что сейчас дают результат реформы, которые последние 7 лет постепенно внедрялись в Украине. Конечно, после войны, ожидаемо, потери будут и у банков, и у бизнеса, и в других секторах, но сейчас удается удерживать ситуацию стабильной. Золотовалютные резервы НБУ теперь даже немного больше, чем были до войны.

Раньше мы рассказывали, как удалось удержать на плаву экономику Украины во время войны и откуда государство планирует брать деньги на восстановление уничтоженного оккупантами. Читайте также, чего ждут эксперты на рынке горючего в ближайшее время.

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