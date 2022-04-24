Виплати переселенцям, переказ валюти і продаж долара – головні економічні новини тижня

Коротко розповідаємо про важливі новини тижня, що минає, які ви могли пропустити

Згадуємо головні економічні новини тижня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Програму допомоги переселенцям розширили, а отримати гроші можна на картку в ПриватБанку. Водночас українці зможуть купувати долари, а також перераховувати валюту в банки світової системи Ria Money Transfer.

Редакція "Сьогодні" згадує головні новини від 18 до 22 квітня та пропонує перевірити, чи не пропустили ви важливих повідомлень.

Реклама

Понеділок. В Україні дозволили продавати долар

НБУ дозволив українським фінансовим установам продавати готівкові долари. Курс може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу. За розрахунками, продаж не повинен перевищувати 32,18 грн за долар. Здебільшого банки дотримуються цих вимог, чого не можна сказати про обмінники.

Вівторок. ПриватБанк спростив відправлення валюти на рахунки інших банків

У ПриватБанку запустили спеціальний сервіс, який дозволяє здійснювати перекази на картки та рахунки банків, які є партнерами світової системи грошових переказів Ria Money Transfer.

"Тепер клієнти Ria можуть надсилати перекази як на картки ПриватБанку у валютах євро (EUR), доларах США (USD) або українській гривні (UAH), так і на картки інших українських банків у гривні (UAH) безпосередньо на рахунок або картку – без візиту до банку чи використання дистанційних каналів самообслуговування", – зазначили в пресслужбі банку.

Реклама

Середа. На картку ПриватБанку "єПідтримка" можна отримати виплати для ВПО

Внутрішньо переміщені особи, які є клієнтами ПриватБанку також зможуть отримати грошову допомогу від держави на картку "єПідтримка". Оформити послугу можна за декілька кліків у застосунку "Дія" – як для себе, так і для дітей.

Отриману виплату можна витратити на будь-які послуги або зняти готівкою. Без проблем гроші можна буде переказати на іншу картку. Щомісячна допомога становить 2000 грн на особу, для дітей та осіб з інвалідністю – 3000 грн.

Четвер. Програму допомоги переселенцям розширили

В Україні розширили програму допомоги переселенцям, тож уже з травня гроші нараховуватимуть ще деяким категоріям громадян. Мовиться про:

Реклама

людей, які через війну виїхали з територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщених українців, житло яких повністю зруйнували або ж пошкодження зробили його непридатним для проживання;

тих, хто зробив заявку на відшкодування відповідних втрат, у тому числі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

П’ятниця. Українці отримають гроші на відновлення житла

Німеччина планує виділити майже 37 млн євро (1,1 млрд грн) на відбудову післявоєнної України. Гроші підуть на реконструкцію енергетичної системи країни (22,5 млн євро), ремонт пошкодженого російськими військами житла, а також на закупівлю медичного обладнання (14,4 млн євро).

"Міністерство перерозподілило кошти на це через програму екстреної допомоги", – заявив міністр розвитку Німеччини Свенью Шульце.

Раніше "Сьогодні" писав, як експерти рекомендують швидко й ефективно розселити переселенців, щоб не утворювали райони гетто. Дізнавайтеся також, що подорожчало найбільше з початку війни в Україні.