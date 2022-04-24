Без гетто та примусового вибору: як швидко й ефективно розселити переселенців

Експерти розповіли, як уникнути помилок при компенсації за втрачене житло внутрішньо переміщеним особам

Фахівці рекомендують державі виплачувати грошові компенсації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні тривають дискусії щодо того, як розселити велику кількість внутрішньо переміщених осіб та як компенсувати їм втрачене житло – новими квартирами чи грошима.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися позицію фахівців у цьому питанні. Вони переконані, що відшкодування повинні бути грошима, а українці самі вирішать, де і яке житло їм купити.

Реклама

Співзасновник компанії ЛУН Денис Циганок переконаний, що держава не повинна, ні будувати й роздавати житло, ні викуповувати його, ні ремонтувати чи орендувати, щоб віддати переселенцям. Цим має займатися бізнес.

"Держава – це найгірший замовник!. У момент фінансування, держава ухвалює рішення де, що і як будувати/купувати/ремонтувати/орендувати за нас з вами. Це Радянський Союз, де за громадян держава ухвалювала рішення, яку продукцію їм виробляти й купувати", – заявив він.

Як зробити краще?

Денис Циганок наголосив, що у цьому питанні слід орієнтуватися на західні країни. Мовиться про компенсацію грошей на житло, а далі ринок має зробити все сам. У таки спосіб вдасться:

отримати конкуренцію;

будуть нові ринки;

працюватимуть нові бізнеси;

буде нова робота.

"Тоді ми не просто переселимо багато людей, а й забезпечимо функціонування економіки і багато нових робочих місць", – додав бізнесмен.

Реклама

Співвласник сайту, що займається пошуком житла, вважає, що у такий спосіб зростатиме не лише попит, але й пропозиція.

"Якщо будувати і роздавати, у нас будуть райони гетто. Це багато країн проходили у 20 столітті. Навіщо нам наступати на ці вже відомі граблі", – зауважив Циганок.

Він підкреслив, що у випадку грошових компенсацій, суми, які витратить держава, не зміняться, але за людей не вибиратимуть "найкращі" варіанти. Зараз найкращий вихід – видавати гроші на оренду житла для переселенців.

Готові квартири для ВПО

Інший співвласник ЛУН, Андрій Міма зазначив, що стандартні методи будівництва передбачають до 2 років для зведення багатоповерхівки. Навіть, якщо постаратися вести роботи швидше, до зими збудувати житло в Україні ніяк не встигнуть, не кажучи про час на оздоблення квартири.

Реклама

"У Києві та багатьох інших містах України вже побудовані тисячі квартир, які наразі використовуються не для житла, а як інструмент інвестицій або заощаджень", – додав Міма.

За підрахунками бізнесмена, упродовж останніх 8 років, українці активно інвестували в житло. Із понад мільйона нових квартир, зданих в експлуатацію за цей час, майже 20% є інвестиційними та не використовуються за призначенням, що дає ринку потенціал на 100 – 200 тисяч готових квартир для переселенців.

"Інвестиційні квартири купують на старті будівництва новобудови за привабливою ціною, а потім або перепродають, коли новобудова добудується, або ремонтують і здають в оренду, або залишають як заощадження. Саме останні квартири нас цікавлять як невикористаний потенціал", – пояснив Міма.

Економія на будівництві

Якщо держава профінансує ремонт такого житла, воно швидко може потрапити на ринок. Ремонт реально виконати за кілька місяців, тож до зими якраз є шанс встигнути. Не потрібно буде інвестувати в будівництво, що передбачає економію понад половини бюджетних коштів.

"Наприклад, нормальне житло для сім’ї з 3 людей (квартира 40 кв.м.) буде потребувати інвестицій не 30 – 50 тис. доларів (побудувати+ремонт), а лише 10 – 20 тис. доларів. Візьмемо середнє, 15 тис.доларів / 3 роки = 5 тис. доларів на рік = 400 доларів на місяць – нормальна ринкова ціна", – розрахував підприємець.

Який вигляд може мати ця програма:

власники таких квартир подаються заявку на фінансування ремонту, до прикладу, у вигляді кредиту;

одночасно з фінансуванням держава підписує контракт на оренду цієї квартири на декілька років на суму кредиту;

старт оренди через 3 місяці, за цей час власник має забезпечити ремонт та умови для проживання.

Компенсація за житло

Раніше "Сьогодні" аналізували законопроєкт про компенсації за житло та розповідали, кому і як компенсуватимуть втрачене, а хто не зможе на це розраховувати.

Передбачається, що буде два види компенсацій – первинна та повна. На первинну виділятимуть гроші з бюджету на ремонти об’єктів інфраструктури. Повне відшкодування стягуватимуть у вигляді репарацій з Росії.

Виплати здійснюватимуть почергово у п’ять етапів:

першими мають право на первинну компенсацію учасники бойових дій, які отримали інвалідність, члени сімей загиблих захисників, оператори об’єктів критичної інфраструктури;

мають право на первинну компенсацію учасники бойових дій, які отримали інвалідність, члени сімей загиблих захисників, оператори об’єктів критичної інфраструктури; друга черга – виплати всім учасникам бойових дій та членам сімей загиблих воїнів, юридичним особам, засновниками яких є УБД;

– виплати всім учасникам бойових дій та членам сімей загиблих воїнів, юридичним особам, засновниками яких є УБД; третій етап – первинна компенсація усім громадянам України з вразливих груп населення, мікропідприємцям, малому та середньому бізнесу;

– первинна компенсація усім громадянам України з вразливих груп населення, мікропідприємцям, малому та середньому бізнесу; четверта черга – усі інші громадяни України та представники великого бізнесу;

– усі інші громадяни України та представники великого бізнесу; п’ятий етап – виплата іноземцям або особам без громадянства, членам їхніх сімей та іншим юридичним особам.

Подати заявку на компенсацію за зруйноване житло можна через програму "Дія". Дізнайтеся, які документи потрібні для отримання компенсації.