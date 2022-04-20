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На картку ПриватБанку "єПідтримка" можна отримати виплати для ВПО – інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 15:20
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У ПриватБанку розповіли, як можна отримати виплату для внутрішньо переміщених осіб на карту "єПідтримка"
У ПриватБанку розповіли, як отримати виплату на картку "єПідтримка"
У ПриватБанку розповіли, як отримати виплату на картку "єПідтримка" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнти ПриватБанку, які є внутрішньо переміщеними особами, можуть отримати грошову допомогу від держави на картку "єПідтримка".

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Зробити це можна у застосунку "Дія" всього за декілька кліків. У програмі можна отримати одразу статус ВПО і виплату на себе та своїх дітей.

Зазначається, що отриману виплату можна витратити на будь-які послуги або зняти готівкою навіть з картки "єПідтримка", також без проблем гроші можна буде перевести на іншу картку.

Скільки можна отримати?

Щомісячна допомога на одного переселенця становить 2 тис. грн, а для дітей та осіб з інвалідністю ця сума становить 3 тис. грн.

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Зауважте, що виплату буде нараховано за цілий місяць, навіть якщо ви звернулись 30 числа.

Як отримати гроші на "єПідтримку"?

Для початку оновіть застосунок "Дія" та зайдіть у нього. Натисніть на меню "Послуги" і серед списку оберіть "Отримати статус ВПО".

У новій вкладці вкажіть своє місцеперебування, підтвердьте геолокацію та натисніть "Продовжити".

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Так ви маєте підтвердити, що ви дійсно є ВПО і зробити це треба лише один раз. Якщо у вас є дитина, підтягується також її свідоцтво про народження. Якщо ж дітей у вас немає, натисніть "Зареєструватися без дітей".

Наступний крок – обрати картку "єПідтримка" ПриватБанку, якщо хочете отримувати на неї допомогу.

Укажіть, якої ще допомоги ви потребуєте (медичне обслуговування, освіта чи гуманітарка) та залиште свої контакти.

За ними з вами зв’яжуться, якщо буде можливість допомогти чимось із того, що ви вказали.

"Сьогодні" також писали, скільки за часом будуватимуть житло для переселенців, і розповідали, як отримати виплату на картку Ощадбанку.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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