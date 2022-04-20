На карточку ПриватБанка "єПідтримка" можно получить выплаты для ВПЛ – инструкция

В ПриватБанке рассказали, как можно получить выплату для внутренне перемещенных лиц на карту "єПідтримка"

В ПриватБанке рассказали, как получить выплату на карту "єПідтримка" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиенты ПриватБанка, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут получить денежную помощь от государства на карточку "єПідтримка".

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Реклама

Сделать это можно в приложении "Дія" всего за несколько кликов. В программе можно получить сразу статус ВПЛ и выплату на себя и своих детей.

Отмечается, что полученную выплату можно потратить на любые услуги или снять наличными даже с карты "єПідтримка", также без проблем деньги можно будет перевести на другую карту.

Сколько можно получить?

Ежемесячное пособие на одного переселенца составляет 2 тыс. грн, а для детей и лиц с инвалидностью эта сумма составляет 3 тыс. грн.

Реклама

Обратите внимание, что выплата будет начислена за целый месяц, даже если вы обратились 30 числа.

Как получить деньги на "єПідтримку"?

Для начала обновите приложение "Дія" и войдите в него. Нажмите меню "Услуги" и в списке выберите "Получить статус ВПЛ".

В новой вкладке укажите свое местонахождение, подтвердите геолокацию и нажмите "Далее".

Реклама

Так вы должны подтвердить, что вы действительно есть ВПЛ и сделать это нужно только один раз. Если у вас есть ребенок, подтягивается также его свидетельство о рождении. Если детей у вас нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".

Следующий шаг – выбрать карту "єПідтримка" ПриватБанка, если хотите получать на нее пособие.

Укажите, в какой помощи вы нуждаетесь (медицинское обслуживание, образование или гуманитарка) и оставьте свои контакты.

По ним с вами свяжутся, если будет возможность помочь чем-нибудь из того, что вы указали.

"Сегодня" также писали, сколько по времени будут строить жилье для переселенцев, и рассказывали, как получить выплату на карту Ощадбанка.