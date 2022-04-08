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Как переселенцам получить 2000 грн на карту Ощадбанка – инструкция

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 апреля, 17:15
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Детально рассказываем, как получить материальную помощь от государства клиентам Ощадбанка
Инструкция по получению выплат для переселенцев
Инструкция по получению выплат для переселенцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вынужденные переселенцы в Украине смогут получить помощь от государства в размере 2000 грн на человека и 3000 на детей и лиц с инвалидностью.

"Сегодня" рассказывают, как получать ежемесячные выплаты через Ощадбанк.

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Ощадбанк является основным финучреждением, через которое и будет реализовываться программа. Для того, чтобы получать выплату на карту Ощадбанка необходимо пройти следующую процедуру:

  • стать на учет как переселенец, обратившись органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія";
  • со справкой, которую вы там получите, необходимо написать заявление на получение средств в тех же органах:
  • в заявлении указать IBAN вашего счета в Ощадбанке;
  • ждать выплату на карту.

Если вы хотите получать деньги на карту любого другого банка – это возможно, просто в заявлении укажите соответствующий счет.

Кто может рассчитывать на выплаты?

Помощь предназначена для людей, которые в следствии российской войны были вынуждены переехать из таких областей:

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  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская и город Киев;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Это касается и тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Крыма.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно, однако только на период действия в Украине военного положения и еще месяц после его отмены.

"Сегодня" также писали, как получить эту выплату на карту ПриватБанка и рассказывали, кто имеет право на компенсацию расходов за коммунальные услуги.

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