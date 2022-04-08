Як переселенцям отримати 2000 грн на карту Ощадбанку – інструкція

Вимушені переселенці в Україні зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 2000 грн на особу та 3000 на дітей та осіб з інвалідністю.
"Сьогодні" розповідають, як отримувати щомісячні виплати через Ощадбанк.
Ощадбанк є основною фінустановою, через яку і реалізовуватиметься програма. Для того, щоб отримувати виплату на картку Ощадбанку, необхідно пройти таку процедуру:
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- стати на облік як переселенець, звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія";
- з довідкою, яку ви там отримаєте, необхідно написати заяву на отримання коштів у тих самих органах:
- у заяві вказати IBAN вашого рахунку в Ощадбанку;
- чекати на виплату на карту.
Якщо ви хочете отримувати гроші на картку будь-якого іншого банку – це можливо, просто в заяві вкажіть відповідний рахунок.
Хто може розраховувати на виплати?
Допомога призначена для людей, які внаслідок російської війни були змушені переїхати з таких областей:
- Волинська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська та місто Київ;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Це стосується і тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію тимчасово окупованого Криму.
Виплати здійснюватимуться щомісяця, проте лише на період дії в Україні військового стану та ще місяць після його скасування.
"Сьогодні" також писали, як отримати цю виплату на карту ПриватБанку та розповідали, хто має право на компенсацію витрат за комунальні послуги.