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Як переселенцям отримати 2000 грн на карту Ощадбанку – інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 квітня, 17:15
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Детально розповідаємо, як отримати матеріальну допомогу від держави клієнтам Ощадбанку
Інструкція з отримання виплат для переселенців
Інструкція з отримання виплат для переселенців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вимушені переселенці в Україні зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 2000 грн на особу та 3000 на дітей та осіб з інвалідністю.

"Сьогодні" розповідають, як отримувати щомісячні виплати через Ощадбанк.

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Ощадбанк є основною фінустановою, через яку і реалізовуватиметься програма. Для того, щоб отримувати виплату на картку Ощадбанку, необхідно пройти таку процедуру:

  • стати на облік як переселенець, звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія";
  • з довідкою, яку ви там отримаєте, необхідно написати заяву на отримання коштів у тих самих органах:
  • у заяві вказати IBAN вашого рахунку в Ощадбанку;
  • чекати на виплату на карту.

Якщо ви хочете отримувати гроші на картку будь-якого іншого банку – це можливо, просто в заяві вкажіть відповідний рахунок.

Хто може розраховувати на виплати?

Допомога призначена для людей, які внаслідок російської війни були змушені переїхати з таких областей:

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  • Волинська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Київська та місто Київ;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

Це стосується і тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію тимчасово окупованого Криму.

Виплати здійснюватимуться щомісяця, проте лише на період дії в Україні військового стану та ще місяць після його скасування.

"Сьогодні" також писали, як отримати цю виплату на карту ПриватБанку та розповідали, хто має право на компенсацію витрат за комунальні послуги.

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