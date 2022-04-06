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Как получить денежную помощь для переселенцев на карту ПриватБанк

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 18:58
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Рассказываем, как получить социальную помощь от государства внутренне перемещенным лицам на карту ПриватБанк
Внутренне перемещенные лица могут получить выплаты от государства на карту ПриватБанк
Внутренне перемещенные лица могут получить выплаты от государства на карту ПриватБанк / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

От государства внутренне перемещенные лица получат по 2 тыс. грн на человека в виде пособия на проживание, также по 3 тыс. грн будут выплачиваться на детей. Денежные выплаты будут получать не только те, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие, но и те, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

Получить эти средства можно и на карту ПриватБанка. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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Как подать заявку на помощь

"Сегодня объясняли, что для получения помощи нужно сначала встать на учет как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, ЦПАУ, а вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

Там вы получите соответствующую справку о учете внутренне перемещенных лиц.

С ней нужно подать заявление в те же органы на получение этой помощи, в которой следует указать счет, на который будут приходить выплаты.

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Внутренне перемещенные лица, которые на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, получат эти деньги автоматически.

Получить средства можно на карту ПриватБанк

Чтобы деньги пришли на карту, при оформлении заявления на получение финансовой помощи нужно указать номер счета IBAN карты.

Этот номер можно получить онлайн, и для этого не нужно идти в отделение банка. IBAN карты можно найти в Приват24:

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  • зайдите в "Кошелек"
  • далее нужно перейти в "Карты" и "Выбор карты"
  • нужная информация будет в разделе "Реквизиты".

В пресс-службе банка напоминают, что для получения выплаты за март клиентам необходимо подать заявку до 14 апреля 2022 года. Заявление о предоставлении помощи можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УПСЗН) или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Какую помощь государство оказывает семьям военных

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.

Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.

Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.

Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.

Есть также и другие виды помощи, читайте о них подробно в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, сколько украинцев потеряли заработок во время войны, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства.

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