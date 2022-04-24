Ціни зашкалюють: за скільки в Україні продають рідкісні долари

Розповідаємо про цікаві пропозиції від колекціонерів та власників антикваріату

Українці почали активно продавати антикварні долари / Фото: olx.ua, Колаж: Сьогодні

Поки російські війська крадуть в Україні нікому не потрібні карбованці, на українському ринку активно збувають антикварні долари.

Редакція "Сьогодні" підготувала добірку актуальних пропозицій, які зараз виставили на популярному сайті з оголошеннями.

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Доларовий четвертак-перевертень, родом з 1974 року, продає Андрій з Чернігова за 100 євро (3,1 тис. грн). Особливість такої монетки в тому, що аверс повернутий щодо реверса на 180 градусів. У автора також є рублі з 1986 року, пенси та пам’ятні українські монети.

Доларовий четвертак-перевертень / Фото: olx.ua

Віктор з Києва продає 2-доларові купюри по 200 грн за штуку. Особливість таких купюр в тому, що такі банкноти не виготовляли з 1966 по 1976 рік, а після відновлення виробництва, купюри стали радше об’єктом для колекціонування, ніж ходовими грошима. Із 1996 року все ще випускають банкноти за новим зразком, автор оголошення пропонує варіанти від 2003 року випуску і пізніше. Цікаво, що таких постів у мережі є досить багато, в середньому люди збувають 1-доларові й 2-доларові купюри по 100-300 грн.

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2-доларові купюри / Фото: olx.ua

Житель Вінницької області Андрій продає колекційні 2 долари. Банкноту виготовили 1917 року, вона перебуває в чудовому стані. За такий антикваріат власник просить 1200 доларів (35,3 тис. грн).

Купюра з 1917 року / Фото: olx.ua

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Тернополянин Олег збуває сувенірні золоті долари. У наявності є купюри номіналом від 1 до 50 доларів. За весь лот чоловік просить 250 грн.

Сувенірні золоті долари / Фото: olx.ua

Однією з найдорожчих пропозицій є ювілейні долари, родом з 1977 року. За банкноту номіналом 2 долари Володимир з Тернополя просить 450 тис. грн.

Найвища ціна за банкноту в 2 долари / Фото: olx.ua

Михайло з Івано-Франківська продає долари цілими пачками. Корінець із сотнею 2-доларових банкнот власник збуває за 7350 грн. Автор оголошення продає також упаковку 1-доларових купюр за 3650 грн і переконує, що має пачки з номіналом 5, 10, 20, 50 і 100 доларів.

Пачка зі ста банкнот по 2 долари / Фото: olx.ua

Львів’янин Володимир пропонує купити колекцію мирних доларів – срібні монети номіналом 1 долар, які карбували у 1921 – 1928 і 1934 – 1935 роках. У наявності якраз по монеті на кожен рік, загальна вартість – 800 доларів (23,5 тис. грн). Свою назву вони отримали завдяки напису Peace на реверсі.

Колекція мирних доларів / Фото: olx.ua

Інші цікавинки на барахолках

Антикварні монети – не єдине, що активно продають на майданчиках з оголошеннями. Власники активно реагують і на сучасні тенденції. Наприклад, з огляду на ажіотаж довкола марки, присвяченої потопленню крейсера "Москва" і легендарній фразі, почали перепродавати і її.

Собівартість марки для використання по Україні становить 23 грн, а для відправлення за кордон – 1,5 долара(44,22 грн). Однак підприємливі українці почали збувати їх по 240-250 грн, подекуди ціна сягала навіть 1000 грн. Дехто наліплював марку на тематичний конверт і збував по 100 грн. У зв’язку з цим, Укрпошта ввела обмеження на продаж марки.

Окрім цього, попитом почала користуватися васильківська кераміка. Мовиться про статуетки у вигляді півника, які стали популярними після фото з Бородянки, де після попадання ракети в будинок вціліла кухонна шафка і фігурка на ній. Ціни різняться, мінімальна вартість товару становить 350 грн, але є пропозиції по 2500 – 8000 грн, подекуди за майоліку просять 30 000 грн.

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить ще одну серію марок, присвячених фразі "Русскій воєнний корабль, іді…", тільки тепер на них з’явиться штамп "Done", з огляду на те, що крейсер таки пішов за призначенням. Нещодавно відбувся благодійний аукціон, де ту саму поштову марку купили за нереальні гроші – усі вони підуть на підтримку ЗСУ.