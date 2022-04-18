Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

В Україні дозволили продавати долар – який курс у банках 18 квітня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чи дотримуються банки розпорядження Нацбанку щодо курсу долара
Курс долара у банках 18 квітня
Курс долара у банках 18 квітня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські фінустанови отримали дозвіл продавати готівкову валюту, зокрема – долари.

Однак у НБУ поставили умову – курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більш як на 10% від офіційного курсу.

Реклама

"Сьогодні" вже з'ясували, що обмінники далеко не завжди дотримуються цього правила та розповідаємо, за яким курсом долар продають банки.

Отже, за розрахунками, курс долара не повинен перевищувати 32,18 грн. Стан у банках 18 квітня такий:

  • ПриватБанк – 29,25/32,18 грн/дол;
  • Укрексімбанк – 30,5/31,9 грн/дол;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн/дол;
  • Райффайзен Банк – 29.25/29.54 грн/дол;

Фото: "Мінфін"
Фото: "Мінфін"

Реклама

Можна побачити, що курс долара у банках відрізняється, але не виходить за межі, дозволені в НБУ на відміну від курсу обмінників.

У таких пунктах долар міг сягати 32,7 грн за долар, а середнє значення становило 32,57 грн/дол.

Долар на чорному ринку

На чорному ринку валютний обмін процвітає та дивує кількістю оголошень. Тут можна відразу продати або купити дуже велику суму, яку ви не отримаєте у звичайному обміннику.

Реклама

Однак і курс тут вищий, у деяких оголошеннях продати долар пропонують за цілих 34 грн, а ось курс купівлі валюти у вас – досить невигідний та низький.

У зв'язку з цим експерти не радять користуватися послугами нелегального ринку, оскільки вам навряд чи вдасться перехитрити спекулянтів.

"Сьогодні" також писали, де найвигідніше купувати долар і розповідали, що буде з євро на цьому тижні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти