Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Выплаты переселенцам, перевод валюты и продажа доллара – главные экономические новости недели

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 19:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Коротко рассказываем о важных новостях уходящей недели, которые вы могли пропустить
Вспоминаем главные экономические новости недели
Вспоминаем главные экономические новости недели / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Программу помощи переселенцам расширили, а получить деньги можно на карту в ПриватБанке. В то же время украинцы смогут покупать доллары, а также перечислять валюту в банки мировой системы Ria Money Transfer

Редакция "Сегодня" вспоминает главные новости с 18 по 22 апреля и предлагает проверить, не пропустили ли вы важные сообщения.

Реклама

Понедельник. В Украине разрешили продавать доллар

НБУ разрешил украинским финансовым учреждениям продавать наличные доллары. Курс может отклоняться не более чем на 10% официального курса. По расчетам, продажа не должна превышать 32,18 грн за доллар. В основном банки соблюдают эти требования, чего нельзя сказать об обменниках.

Вторник. ПриватБанк упростил отправку валюты на счета других банков

В ПриватБанке запустили специальный сервис, позволяющий осуществлять переводы на карты и счета банков, являющихся партнерами мировой системы денежных переводов Ria Money Transfer.

"Теперь клиенты Ria могут отправлять переводы как на карты ПриватБанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинской гривне (UAH), так и на карты других украинских банков в гривне (UAH) непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания", – отметили в пресс-службе банка.

Реклама

Среда. На карту ПриватБанка "єПідтримка" можно получить выплаты для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица, являющиеся клиентами ПриватБанка, также смогут получить денежную помощь от государства на карточку "єПідтримка". Оформить услугу можно за несколько кликов в приложении "Дія" – как для себя, так и для детей.

Полученную выплату можно потратить на любые услуги или снять наличными. Без проблем деньги можно будет перевести на другую карту. Ежемесячное пособие составляет 2000 грн на человека, для детей и лиц с инвалидностью – 3000 грн.

Четверг. Программу помощи переселенцам расширили

В Украине расширили программу помощи переселенцам, так что уже с мая деньги будут начислять еще некоторым категориям граждан. Речь идет о:

Реклама
  • людях, которые из-за войны выехали из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);
  • внутренне перемещенных украинцах, жилье которых полностью разрушили или повреждения сделали его непригодным для проживания;
  • тех, кто сделал заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Пятница. Украинцы получат деньги на восстановление жилья

Германия планирует выделить почти 37 млн евро (1,1 млрд грн) на восстановление послевоенной Украины. Деньги пойдут на реконструкцию энергетической системы страны (22,5 млн евро), ремонт поврежденного российскими войсками жилья, а также на закупку медицинского оборудования (14,4 млн евро).

"Министерство перераспределило средства на это через программу экстренной помощи", – заявил министр развития Германии Свенью Шульце.

Ранее "Сегодня" писал, как эксперты рекомендуют быстро и эффективно расселить переселенцев, чтобы не образовывались районы гетто. Узнайте также, что подорожало больше всего с начала войны в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,83 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять