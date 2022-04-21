Программу помощи переселенцам расширили: кто еще из украинцев получит по 2 тыс.грн

Рассказываем, какие произойдут изменения

В Украине по-новому будут насчитывать помощь переселенцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине изменили характер выплат денежных компенсаций внутриперемещенным лицам. Изменения произойдут уже в мае.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

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В документе сказано, что деньги также будут начисляться:

людям, которые из-за войны уехали с территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании);

внутренне перемещенным украинцам, жилье которых было полностью разрушено или же повреждения сделаи его непригодным для проживания;

тем, кто сделал заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный web-портал электронных услуг.

Перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или которые находятся во временной оккупации, окружении, будет утверждать Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны.

Деньги переселенцам

Ранее правительством было согласовано, что что внутренним переселенцам выплатят по 2 тыс. грн на человека в виде пособия на проживание, а на детей будут выплачивать по 3 тыс.

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Прямые денежные выплаты получают не только те, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие, но и те, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

Ранее мы рассказывали о том, какие страны поддерживают украинских беженцев и выплачивают нашим людям денежную помощь, и писали, кто из военных будет получать целых 100 тыс. грн в месяц.