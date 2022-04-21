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Програму допомоги переселенцям розширили: хто ще з українців отримає по 2 тис. грн.

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 квітня, 16:26
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Розповідаємо, які відбудуться зміни
В Україні по-новому нараховуватимуть допомогу переселенцям
В Україні по-новому нараховуватимуть допомогу переселенцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні змінили характер виплат грошових компенсацій внутрішньопереміщеним особам . Зміни відбудуться вже у травні.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України.

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У документі сказано, що гроші також нараховуватимуться:

  • людям, які через війну виїхали з території територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • внутрішньо переміщеним українцям, житло яких було повністю зруйновано або ж пошкодження зробили його непридатним для проживання;
  • тим, хто зробив заявку на відшкодування відповідних втрат, у тому числі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Перелік територіальних громад, розташованих у районі проведення військових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні затверджуватиме Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони.

Гроші переселенцям

Раніше урядом був узгоджено, що внутрішнім переселенцям виплатять за 2 тис. грн на людину у вигляді допомоги на проживання, а на дітей виплачуватимуть по 3 тис.

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Прямі грошові виплати отримують як ті, хто перемістився з регіону, де йдуть бойові дії, в інші, а й ті, хто перемістився межах однієї області, одного регіону.

Раніше ми розповідали про те, які країни підтримують українських біженців та виплачують нашим людям грошову допомогу, і писали, хто з військових отримуватиме цілих 100 тис. грн у місяць.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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