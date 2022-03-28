100 тис. грн на місяць: хто з військових отримуватиме такі гроші

Міністр оборони Олексій Резніков після початку повномасштабної війни РФ проти України анонсував, що військовим виплачуватимуть по 100 тис. грн на місяць.
Однак ця постанова стосується не всіх, а хто саме може отримати гроші, розбиралися "Сьогодні".
Отже, йдеться не про всіх, хто задіяний у збройних структурах чи має відношення до армії, а лише про військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи щодо національної безпеки та оборони безпосередньо в районах та в період здійснення таких заходів.
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Простіше кажучи, 100 тис. грн отримають ті, хто воює на передовій з російськими загарбниками.
Для інших також передбачені додаткові виплати. По 30 тис. грн під час дії в Україні воєнного стану виплачуватимуть додатково військовослужбовцям:
- Збройних сил;
- Служби безпеки;
- Служби зовнішньої розвідки;
- розвідки Міністерства оборони;
- Національної гвардії;
- Державної прикордонної служби;
- Управління державної охорони;
- Державної служби спеціального призначення та захисту інформації;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- поліцейським.
Допомога сім'ям загиблих
Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень.
Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.
Як допомогти ЗСУ
Багато українців та громадян інших країн захотіли підтримати українську армію матеріально, і щоб це зробити, є кілька шляхів:
- через рахунок НБУ;
- через додаток "Дія";
- через фонд "Повернися живим";
- за допомогою криптовалюти.
Детальніше про кожен зі способів читайте у нашому матеріалі, ми також розповідали, як Україні допомагають різні фонди та організації.