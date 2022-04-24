Без гетто и принудительного выбора: как быстро и эффективно расселить переселенцев

Эксперты рассказали, как избежать ошибок при компенсации за утраченное жилье внутренне перемещенным лицам

Специалисты рекомендуют государству выплачивать денежные компенсации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжаются дискуссии по поводу того, как расселить большое количество внутренне перемещенных лиц и как компенсировать им утраченное жилье – новыми квартирами или деньгами.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать позицию специалистов по этому вопросу. Они убеждены, что возмещение должно быть деньгами, а украинцы сами решат, где и какое жилье им купить.

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Соучредитель компании ЛУН Денис Цыганок убежден, что государство не должно, ни строить и раздавать жилье, ни выкупать его, ни чинить или арендовать, чтобы отдать переселенцам. Этим должен заниматься бизнес.

"Государство – это самый плохой заказчик! В момент финансирования государство принимает решение где, что и как строить/покупать/ремонтировать/арендовать за нас с вами. Это Советский Союз, где при граждане государство принимало решение, какую продукцию им производить и покупать", – заявил он.

Как сделать лучшее?

Денис Цыганок подчеркнул, что в этом вопросе следует ориентироваться на западные страны. Речь идет о компенсации денег на жилье, а дальше рынок должен сделать все сам. Таким образом удастся:

получить конкуренцию;

будут новые рынки;

будут работать новые бизнесы;

будет новая работа.

"Тогда мы не просто переселим много людей, но и обеспечим функционирование экономики и много новых рабочих мест", – добавил бизнесмен.

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Совладелец сайта, занимающегося поиском жилья, считает, что таким образом будет расти не только спрос, но и предложение.

"Если строить и раздавать, у нас будут районы гетто. Это многие страны проходили в 20 веке. Зачем нам наступать на эти уже известные грабли", – заметил Цыганок.

Он подчеркнул, что в случае денежных компенсаций, суммы, которые потратит государство, не изменятся, но за людей не будут выбирать "лучшие" варианты. Сейчас самый лучший выход – выдавать деньги на аренду жилья для переселенцев.

Готовые квартиры для ВПО

Другой совладелец ЛУН, Андрей Мима отметил, что стандартные методы строительства предусматривают до 2 лет для возведения многоэтажки. Даже если постараться вести работы быстрее, к зиме построить жилье в Украине никак не успеют, не говоря о времени на отделку квартиры.

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"В Киеве и многих других городах Украины уже построены тысячи квартир, которые используются не для жилья, а как инструмент инвестиций или сбережений", – добавил Мима.

По подсчетам бизнесмена, за последние 8 лет, украинцы активно инвестировали в жилье. Из более миллиона новых квартир, сданных в эксплуатацию за это время, почти 20% являются инвестиционными и не используются по назначению, которое дает рынку потенциал на 100 – 200 тысяч готовых квартир для переселенцев.

"Инвестиционные квартиры покупают на старте строительства новостройки по привлекательной цене, а затем либо перепродают, когда новостройка достроится, либо ремонтируют и сдают в аренду, либо оставляют в качестве сбережений. Именно последние квартиры нас интересуют как неиспользованный потенциал", – объяснил Мима.

Экономия на строительстве

Если государство профинансирует ремонт такого жилья, оно быстро может попасть на рынок. Ремонт можно выполнить за несколько месяцев, поэтому к зиме как раз есть шанс успеть. Не нужно будет инвестировать в строительство, что предполагает экономию более половины бюджетных средств.

"Например, нормальное жилье для семьи из 3 человек (квартира 40 кв.м.) потребует инвестиций не 30 – 50 тыс. долларов (построить+ремонт), а только 10 – 20 тыс. долларов. Возьмем среднее, 15 тыс. долларов / 3 года=5 тыс. долларов в год=400 долларов в месяц – нормальная рыночная цена", – рассчитал предприниматель.

Как выглядит эта программа:

владельцы таких квартир подают заявку на финансирование ремонта, к примеру, посредством кредита;

одновременно с финансированием государство подписывает контракт на аренду этой квартиры на несколько лет на сумму кредита;

старт аренды через 3 месяца, за это время владелец должен обеспечить ремонт и условия проживания.

Компенсация за жилье

Ранее "Сегодня" анализировали законопроект о компенсациях за жилье и рассказывали, кому и как будут компенсировать потерянное, а кто не сможет на это рассчитывать.

Предполагается, что будут два вида компенсаций – первичная и полная. На первичную будут выделять деньги из бюджета на ремонт объектов инфраструктуры. Полное возмещение будут взимать в виде репараций из России.

Выплаты будут осуществляться поочередно в пять этапов:

первыми имеют право на первичную компенсацию участники боевых действий, получивших инвалидность, члены семей погибших защитников, операторы объектов критической инфраструктуры;

имеют право на первичную компенсацию участники боевых действий, получивших инвалидность, члены семей погибших защитников, операторы объектов критической инфраструктуры; вторая очередь – выплаты всем участникам боевых действий и членам семей погибших воинов, юридическим лицам, учредителями которых являются УБД;

– выплаты всем участникам боевых действий и членам семей погибших воинов, юридическим лицам, учредителями которых являются УБД; третий этап – первичная компенсация всем гражданам Украины из уязвимых групп населения, микропредпринимателям, малому и среднему бизнесу;

– первичная компенсация всем гражданам Украины из уязвимых групп населения, микропредпринимателям, малому и среднему бизнесу; четвертая очередь – все остальные граждане Украины и представители крупного бизнеса;

– все остальные граждане Украины и представители крупного бизнеса; пятый этап – выплата иностранцам или лицам без гражданства, членам их семей и другим юридическим лицам.

Подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно через программу "Действие". Узнайте, какие документы нужны для получения компенсации