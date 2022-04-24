Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Бьет по кошельку каждого: что подорожало больше всего с начала войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 13:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие услуги и товары с начала военного положения в Украине подорожали больше всего
Рост цен затронул не только продукты, но и технику и другие товары
Рост цен затронул не только продукты, но и технику и другие товары / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

С начала войны государство урегулировало цены на некоторые продукты. Однако рост цен на некоторые из них таки произошел, как и на другие категории товаров.

"Сегодня" рассказывает, что с начала действия военного положения в Украине подорожало больше всего.

Реклама

Значительное удорожание произошло на овощи

По данным Госстата в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли 6,2%. В частности, наибольший рост затронул фрукты и овощи – 21,3% и 15,5% соответственно.

Если посмотреть подорожание ингредиентов для борща, то с начала марта по середину апреля цены выросли так:

  • мясо – на 21,3%;
  • картофель – на 14,5%;
  • свекла – на 3%;
  • морковь – на 13,3%;
  • сметана – на 9,1%.

В то же время как рассказал "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, главная причина роста цен – логистические проблемы. Также это невозможность импорта, потому что порты Черного моря заблокированы. В некоторых случаях товары завозятся в обход через другие страны, поэтому и стоимость на них растет.

Реклама

Подорожала одежда, обувь, а также техника

За период военного положения на 13% выросли цены на одежду и обувь. Кроме того, на 7,7% подорожали топливо и машинные смазки.

Заметный рост случился и на популярную технику. Мы рассказывали, что цены на некоторые модели iPhone выросли с 17 тыс. до почти 21 тыс. Подорожали ноутбуки, смартчасы, планшеты и другие популярные гаджеты. В большинстве случаев пик взлета пришелся на конец марта, а уже в апреле цены замедлили темп.

В каких городах полки переполнены продуктами, а где их не хватает

Раньше мы рассказывали, что в некоторых районах Киева не хватает молочной продукции. Улучшилась ситуация с яйцами, мясом и консервами, однако купить недорогой сыр или колбасу сложно.

Реклама

Ситуация под Киевом несколько отличается. К примеру, очень трудно найти свежую рыбу, значительно уменьшился выбор круп, сыров и хлеба. А иногда тяжело найти даже соль или соду. Также в магазинах некоторых районов Киевской области нет дрожжей и бананов.

А вот ситуация на востоке страны гораздо хуже.

"У нас вообще в супермаркетах продуктовый коллапс. Люди живут за счет маленьких магазинов. В одном супермаркете у нас есть только перловка, мука, масло, некоторые фрукты и лук. Сахар невозможно купить", – рассказал житель Донецкой области.

Жители Днепра сообщают, что нигде невозможно найти дрожжи и ванилин. Совершенно другая ситуация на западе. К примеру, в Буковеле товаров достаточно.

"Здесь все есть, кроме нормальных адекватных цен", – пишут местные.

А вот во Львове исчезали из супермаркетов сухпайки, конфеты и средства гигиены. Однако львовяне предполагают, что это связано со сбором гуманитарной помощи.

Мы также рассказывали о том, что Украина показала миру план для тотального давления на РФ, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,83 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять