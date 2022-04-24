Бьет по кошельку каждого: что подорожало больше всего с начала войны

Рассказываем, какие услуги и товары с начала военного положения в Украине подорожали больше всего

Рост цен затронул не только продукты, но и технику и другие товары / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

С начала войны государство урегулировало цены на некоторые продукты. Однако рост цен на некоторые из них таки произошел, как и на другие категории товаров.

"Сегодня" рассказывает, что с начала действия военного положения в Украине подорожало больше всего.

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Значительное удорожание произошло на овощи

По данным Госстата в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли 6,2%. В частности, наибольший рост затронул фрукты и овощи – 21,3% и 15,5% соответственно.

Если посмотреть подорожание ингредиентов для борща, то с начала марта по середину апреля цены выросли так:

мясо – на 21,3%;

картофель – на 14,5%;

свекла – на 3%;

морковь – на 13,3%;

сметана – на 9,1%.

В то же время как рассказал "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, главная причина роста цен – логистические проблемы. Также это невозможность импорта, потому что порты Черного моря заблокированы. В некоторых случаях товары завозятся в обход через другие страны, поэтому и стоимость на них растет.

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Подорожала одежда, обувь, а также техника

За период военного положения на 13% выросли цены на одежду и обувь. Кроме того, на 7,7% подорожали топливо и машинные смазки.

Заметный рост случился и на популярную технику. Мы рассказывали, что цены на некоторые модели iPhone выросли с 17 тыс. до почти 21 тыс. Подорожали ноутбуки, смартчасы, планшеты и другие популярные гаджеты. В большинстве случаев пик взлета пришелся на конец марта, а уже в апреле цены замедлили темп.

В каких городах полки переполнены продуктами, а где их не хватает

Раньше мы рассказывали, что в некоторых районах Киева не хватает молочной продукции. Улучшилась ситуация с яйцами, мясом и консервами, однако купить недорогой сыр или колбасу сложно.

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Ситуация под Киевом несколько отличается. К примеру, очень трудно найти свежую рыбу, значительно уменьшился выбор круп, сыров и хлеба. А иногда тяжело найти даже соль или соду. Также в магазинах некоторых районов Киевской области нет дрожжей и бананов.

А вот ситуация на востоке страны гораздо хуже.

"У нас вообще в супермаркетах продуктовый коллапс. Люди живут за счет маленьких магазинов. В одном супермаркете у нас есть только перловка, мука, масло, некоторые фрукты и лук. Сахар невозможно купить", – рассказал житель Донецкой области.

Жители Днепра сообщают, что нигде невозможно найти дрожжи и ванилин. Совершенно другая ситуация на западе. К примеру, в Буковеле товаров достаточно.

"Здесь все есть, кроме нормальных адекватных цен", – пишут местные.

А вот во Львове исчезали из супермаркетов сухпайки, конфеты и средства гигиены. Однако львовяне предполагают, что это связано со сбором гуманитарной помощи.

Мы также рассказывали о том, что Украина показала миру план для тотального давления на РФ, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.