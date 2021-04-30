Метушня навколо Марченка, дорога їжа і просідання долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Напередодні довгого уїк-енду народні обранці вирішили продовжити кадрові перестановки в уряді, у той час як пересічні українці були занепокоєні зростанням цін на продукти і невтішними тенденціями до їх подорожчання. Однак не обійшлося і без приємних сюрпризів на "зеленому" фронті.

"Відставка" Марченка

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. Документ вже опубліковано на сайті парламенту. Бажаючими звільнити головного фінансиста стали 15 "слуг народу" і двоє колишніх "слуг".

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник каже, що у фракції "Слуга народу" йде активне обговорення долі міністра. Основною претензією нардепів є невиконання програм з відновлення економіки.

Він нагадав, що Марченко нажив собі ворогів активною боротьбою за контроль над фіскальною і митною службами. Одним із недоброзичливців став глава виконкому Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі, з яким у Марченка сталася сварка, і чиновники навіть перейшли на особисті образи на кшталт "козявки" і "шулера".

Однак згодом голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що постанова про звільнення Марченко була ініціативою окремих нардепів і вони вже відкликали проєкт.

Подорожчання курятини та яловичини

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В Україні серйозно подорожчали куряче м'ясо і яловичина, і до літа їх ціна зростатиме. Як виявилося, вперше за останні 20 років в країні впало виробництво курятини. Зниження по м'ясу склало 6%, при зменшенні поголів'я на 20%. При цьому корми для курей подорожчали на 35%. За рік курячі ніжки подорожчали на 70%, а філе – на 12-15%.

Виявилося, що в Європі куряче філе коштує вдвічі дорожче, аніж в Україні. Тому нашим постачальникам набагато вигідніше обробляти тушки і експортувати охолоджені грудки в ближнє зарубіжжя. А в Україні ціна на них може підскочити до 130 грн/кг і більше.

В тренді Долар просів перед довгими вихідними: яким буде курс на Великдень

Ще гірша ситуація з яловичиною. 1991 року в Україні було 37 млн голів великої рогатої худоби, зараз – 1,8 млн. Тому яловичина продовжить дорожчати, і не виключено, що першосортне теляче м'ясо незабаром коштуватиме 200 грн/кг.

"Листи щастя" скасували

В Україні скасували обов'язкові листи про порушення ПДР, які відправляють водіям на пошту – так звані листи щастя. Скасування стосується тільки тих порушень Правил дорожнього руху, штраф за якими сплачено в перші 10 днів. Гроші, які витрачали на друк "листів щастя", тепер направлять на розширення парковок.

Відео: Сьогодні

"Оптимістичні" огірки

Затяжна весна з холодними дощами і снігом призвели до відсутності на прилавках молодих огірків з грунту. На цьому тлі оптові ціни на тепличні огірки злетіли до 54-57 грн/кг (рік тому – 25-30). Але вже найближчим часом ситуація може кардинально змінитися, оптимістично вважають експерти. З середини цього тижня в країні почалося потепління, і пропозиція зелених тепличних огірків на ринку може стрімко зрости вже на найближчих вихідних.

Долар просів

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Перед довгими вихідними Національний банк оприлюднив оновлену вартість долара і євро до гривні на 5 травня. Євровалюта і "зелень" подешевшає:

30.04 05.05 зміна 1 долар США 27,79 грн 27,73 грн - 0,02 1 євро 33,64 грн 33,51 грн - 0,13

Старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович виділив такі чинники впливу на гривню на початку травня: