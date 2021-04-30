Метушня навколо Марченка, дорога їжа і просідання долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Напередодні довгого уїк-енду народні обранці вирішили продовжити кадрові перестановки в уряді, у той час як пересічні українці були занепокоєні зростанням цін на продукти і невтішними тенденціями до їх подорожчання. Однак не обійшлося і без приємних сюрпризів на "зеленому" фронті.
"Відставка" Марченка
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. Документ вже опубліковано на сайті парламенту. Бажаючими звільнити головного фінансиста стали 15 "слуг народу" і двоє колишніх "слуг".
Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник каже, що у фракції "Слуга народу" йде активне обговорення долі міністра. Основною претензією нардепів є невиконання програм з відновлення економіки.
Він нагадав, що Марченко нажив собі ворогів активною боротьбою за контроль над фіскальною і митною службами. Одним із недоброзичливців став глава виконкому Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі, з яким у Марченка сталася сварка, і чиновники навіть перейшли на особисті образи на кшталт "козявки" і "шулера".
Однак згодом голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що постанова про звільнення Марченко була ініціативою окремих нардепів і вони вже відкликали проєкт.
Подорожчання курятини та яловичини
В Україні серйозно подорожчали куряче м'ясо і яловичина, і до літа їх ціна зростатиме. Як виявилося, вперше за останні 20 років в країні впало виробництво курятини. Зниження по м'ясу склало 6%, при зменшенні поголів'я на 20%. При цьому корми для курей подорожчали на 35%. За рік курячі ніжки подорожчали на 70%, а філе – на 12-15%.
Виявилося, що в Європі куряче філе коштує вдвічі дорожче, аніж в Україні. Тому нашим постачальникам набагато вигідніше обробляти тушки і експортувати охолоджені грудки в ближнє зарубіжжя. А в Україні ціна на них може підскочити до 130 грн/кг і більше.
Ще гірша ситуація з яловичиною. 1991 року в Україні було 37 млн голів великої рогатої худоби, зараз – 1,8 млн. Тому яловичина продовжить дорожчати, і не виключено, що першосортне теляче м'ясо незабаром коштуватиме 200 грн/кг.
"Листи щастя" скасували
В Україні скасували обов'язкові листи про порушення ПДР, які відправляють водіям на пошту – так звані листи щастя. Скасування стосується тільки тих порушень Правил дорожнього руху, штраф за якими сплачено в перші 10 днів. Гроші, які витрачали на друк "листів щастя", тепер направлять на розширення парковок.
"Оптимістичні" огірки
Затяжна весна з холодними дощами і снігом призвели до відсутності на прилавках молодих огірків з грунту. На цьому тлі оптові ціни на тепличні огірки злетіли до 54-57 грн/кг (рік тому – 25-30). Але вже найближчим часом ситуація може кардинально змінитися, оптимістично вважають експерти. З середини цього тижня в країні почалося потепління, і пропозиція зелених тепличних огірків на ринку може стрімко зрости вже на найближчих вихідних.
Долар просів
Перед довгими вихідними Національний банк оприлюднив оновлену вартість долара і євро до гривні на 5 травня. Євровалюта і "зелень" подешевшає:
|30.04
|05.05
|зміна
|1 долар США
|27,79 грн
|27,73 грн
|- 0,02
|1 євро
|33,64 грн
|33,51 грн
|- 0,13
Старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович виділив такі чинники впливу на гривню на початку травня:
- зростання цін на експортовані Україною товари, що обіцяє прибуток державній скарбниці;
- оптимістичні заяви, що МВФ готується до видачі траншу Україні в вересні;
- рішення НБУ підвищити облікову ставку до 7,5%;
- продажі іноземної валюти з боку спекулянтів на міжбанку.