Скоро новий стрибок цін – які продукти найбільше подорожчають до літа

Ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщнабір, олія, курячі яйця. Корективи вносять: і пізня весна – вона зміщує терміни вирощування ранніх культур, і локдаун – через нього виявилися розірваними ланцюжки постачання з імпорту. Як це все може вплинути на ціни до літа, розбирався сайт "Сьогодні".

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Чому зростають ціни

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове подорожчання продуктів, що триває, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції низки товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

За інформацією ФАО – продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, ціни на продукти у світі підвищуються десятий місяць поспіль

"Подорожчанню продовольства сприяють два фактори: країни Латинської Америки скоротили пропозицію агросировини на світовому ринку, а Китай, навпаки, нарощує попит. До кінця року ціни на продукцію АПК зростуть ще на 14% відсотків ", – каже президент Українського аналітичного центру, Олександр Охріменко.

А оскільки Україна є великим експортером продовольства на світовому ринку, то очевидно, що ціни всередині країни будуть прагнути до світових.

Що вже подорожчало

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Сезонний фактор зростання цін в Україні посилився через пізню весну. Ціни на перші овочі нового врожаю поки високі. Наприклад, кіло свіжої редиски досі коштує 45-50 гривень, рік тому було дешевше на 25-30%.

За словами директора Асоціації постачальників торговельних мереж, Олексія Дорошенка, терміни постачання анніх овочів і ягід змістилися вперед на два-три тижні.

"Рік тому рання полуниця із Закарпаття продавалася 10 квітня, цього року – на два тижні пізніше і ціни захмарні – до 200 грн/кг", – зазначив експерт. – Це ж стосується ранніх овочів борщнабору".

Член Економічного дискусійного клубу, Олег Пендзин очікує в травні зростання цін на борщнабір нового врожаю на 70-80%. За кіло молодої моркви, буряка, капусти доведеться сплатити близько 30 грн/кг.

Експерти поки не дають прогнозів, як зміняться цього року ціни на крупи, цукор, хліб. Як роз'яснив нам Олексій Дорошенко, робити якісь оцінки буде можливо не раніше ніж через 3 місяці, коли стануть зрозумілими хоча б приблизні перспективи на новий урожай.

Кури без грудки і телятина не для всіх

Але українці вже помітили значне зростання цін на курячі тушки та філе, яловичину. За даними Держстатистики, у квітні 2020 року куряча тушка коштувала 52 грн/кг, зараз 63 грн / кг (+21%), якщо рік тому куряче філе продавали по 92 грн/кг, то зараз по 103 грн/кг (+ 12% ). Яловичина (телятина) зросла у ціні зі 138 до157 грн/кг (+14%), але разом з тим м'якоть подорожчала набагато більше. Якщо ще в січні цього року верхню частину телячого стегна без кістки можна було купити по 130-140 грн/кг, то зараз – по 170-180 грн/кг (+30%).

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Експерти одностанйні: зростання цін на м'ясний асортимент виявиться помітним уже найближчим часом, але стосуватиметься окремих позицій.

За словами директора Асоціації "Союз птахівників України", Олександра Бакуменка, вперше за останні 20 років в Україні знизилося виробництво курятини. Зниження по м'ясу становить 6%, за зменшення поголів'я на 20%. Разом з цим, корми для курей подорожчали на 35%. За рік курячі ніжки подорожчали на 70%, а філе – на 12-15%. Тому курячий делікатес буде зростати в ціні і далі.

З Бакуменком згоден і Олексій Дорошенко: "В Європі куряче філе коштує вдвічі дорожче, ніж в Україні. Тому нашим постачальникам набагато вигідніше обробляти тушки і експортувати охолоджені грудки в ближнє зарубіжжя. А в Україні ціна на них може підскочити до 130 грн / кг і більше ".

Ще гірша ситуація з яловичиною. Олег Пендзин навів шокуючі цифри: у 1991 році поголів'я великої рогатої худоби в Україні було 37 млн голів, зараз – 1,8 млн голів, у 20 разів менше.

"Споживання м'яса у нас далеко відстає він рекомендованих дієтологами норм: пересічний українець з'їдає його всього 53,5 кг на рік за норми 92 кг, а пересічний європеєць – 94 кг, – аналізує Олег Пендзин. – Дуже різним є і асортимент: у європейця в меню 55% яловичини, 30% курятини і 15% свинини, в українця в меню 55% курятини, 30% свинини і 15% яловичини. Вся справа у вартості, вибираємо м'ясо за гаманцем".

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Тому Олег Пендзин впевнений: яловичина продовжить дорожчати, не виключено, що першосортне теляче м'ясо незабаром буде коштувати 200 грн/кг.

З хороших новин – свинина дорожчати до літа навряд чи буде. А сало навіть подешевшає на 30-40% або до 60-80 грн/кг. Олександр Охріменко нагадав: так буває щороку, бо в спеку попит на сало різко падає

"Золота рибка

Ще один продукт стає все менш доступним – це морська риба. За даними Держстатистики, риба подорожчала менше, ніж м'ясо, в середньому з 78 до 83 грн / кг (6,4%), проте соціальні сорти так званої "дикої" (а не штучно вирощеної) морської риби зросли в ціні набагато більше. Наприклад, оселедець коштує не 45-50 грн/кг, а 65-70 грн/кг (+40%), "риба пенсіонерів" – мойва – не 60-65, а 90-100 грн / кг (+50%). Трохи дешевше тюлька і салака – 50-70 грн/кг, але ціна теж збільшилася майже на третину. Продавці пояснюють: подорожчала закупівля, а продати таку рибу з високою націнкою складно. Тому торгівля її майже не бере, не вигідно.

Морську норвезьку форель також не скрізь зустрінеш, так і ціна зашкалює – до 400 грн/кг. Альтернатива – українська ставкова форель з Прикарпаття, вона більш ніж удвічі дешевше.

/ Фото: Александр Панченко, Сьогодні

У профільному департаменті Мінекономрозвитку, торгівлі та сільського господарства нам пояснили, що популяція мойви та інших видів риби, наприклад, ісландського оселедця, сильно зменшилася за останні роки, тому міністерства сільського господарства країн, біля берегів яких живе риба (Ісландія і Норвегія), запровадили тимчасові обмеження на її вилов.

Щодо "дикої" форелі, то через коронавірус виявилися розірваними логістичні ланцюжки постачання. Плюс знизився попит на делікатесну рибу через закриття кафе і ресторанів у зв'язку з карантином і зниженням доходів українців. Це призвело до локального дефіциту і зростання цін.

"Досить одному великому імпортеру припинити постачання червоної риби, і дефіцит утворюється миттєво. Але це не гречка, тому інформаційного шуму немає", – підсумував Олександр Охріменко.

Так що висновок невтішний: така морська риба, як соціальна, так і для гурманів, і далі буде дорожчати, поки ціна не "упреться" в купівельну спроможність населення. Оціночно для оселедця це 90 грн/кг, для мойви – 120 грн/кг.

Але загалом експерти обіцяють більш ніж дворазове уповільнення інфляції у другому кварталі. Тобто, за квітень-червень ціни виростуть менш ніж на 2%.

Українці активно роблять покупки перед Першотравнем і Великоднем – побоюються подорожчання. Що кажуть люди про пришвидшення зростання цін, а також про те, який цього року "індекс Пасхи", дивіться в сюжеті