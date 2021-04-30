Возня вокруг Марченко, дорогая еда и просевший доллар – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Накануне долгого уик-энда народные избранники решили продолжить кадровые перестановки в правительстве, в то время как рядовые украинцы были озабочены ростом цен на продукты и неутешительными тенденциями к их подорожанию. Однако не обошлось и без приятных сюрпризов на "зеленом" фронте.

"Отставка" Марченко

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Документ уже опубликован на сайте парламента. Желающими уволить главного финансиста стали 15 "слуг народа" и двое бывших "слуг".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник говорит, что во фракции "Слуга народа" идет активное обсуждение участи министра. Основной претензией нардепов является невыполнение программ по восстановлению экономики.

Он напомнил, что Марченко нажил себе врагов активной борьбой за контроль над фискальной и таможенной службами. Одним из недоброжелателей стал глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвил, с которым у Марченко произошла ссора и чиновники даже перешли на личные оскорбления вроде "козявки" и "шулера".

Однако со временем председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что постановление об увольнении Марченко было инициативой отдельных нардепов и они уже отозвали проект.

Подорожание курятины и говядины

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В Украине серьезно подорожали куриное мясо и говядина, и к лету их цена будет расти. Как оказалось, впервые за последние 20 лет в стране упало производство курятины. Снижение по мясу составило 6%, при уменьшении поголовья на 20%. При этом корма для кур подорожали на 35%. За год куриные ножки подорожали на 70%, а филе – на 12-15%.

Оказалось, что в Европе куриное филе стоит вдвое дороже, чем в Украине. Поэтому нашим поставщикам намного выгоднее разделывать тушки и экспортировать охлажденные грудки в ближнее зарубежье. А в Украине цена на них может подскочить до 130 грн/кг и более.

Еще хуже ситуация с говядиной. В 1991-м году в Украине было 37 млн голов КРС, сейчас – 1,8 млн. Поэтому говядина продолжит дорожать, и не исключено, что первосортное телячье мясо вскоре будет стоить 200 грн/кг.

"Письма счастья" отменили

В Украине отменили обязательные письма о нарушениях ПДД, которые отправляют водителям на почту – так называемые письма счастья. Отмена касается только тех нарушений Правил дорожного движения, штраф по которым оплачен в первые 10 дней. Деньги, которые тратили на печать "писем счастья", теперь направят на расширение парковок.

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"Оптимистические" огурцы

Затяжная весна с холодными дождями и снегом привели к отсутствию на прилавках молодых огурцов с грунта. На этом фоне оптовые цены на тепличные огурцы взлетели до 54-57 грн/кг (год назад – 25-30). Но уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться, оптимистично считают эксперты. С середины этой недели в стране началось потепление, и предложение зеленых тепличных огурцов на рынке может стремительно вырасти уже к ближайшим выходным.

Просевший доллар

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Перед длинными выходными Национальный банк обнародовал обновленнуюстоимость доллара и евро к гривне на 5 мая. Евровалюта и "зелень" подешевеет:

30.04 05.05 Изменение 1 доллар США 27,79 грн 27,73 грн - 0,02 1 евро 33,64 грн 33,51 грн - 0,13

Старший аналитик компании Empori group Артем Беркович выделил следующие факторы влияния на гривню в начале мая: