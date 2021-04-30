"Письма счастья" отменили, но не для всех водителей: новые правила

На печать постановлений о нарушениях тратится много денег – сэкономленные средства будут использовать в других целях

В Украине отменили обязательные письма о нарушениях, которые отправляют водителям на почту – так называемые письма счастья. Отмена касается только тех нарушений Правил дорожного движения (ПДД), штраф по которым оплачен в первые 10 дней. Деньги, которые тратили на печать "писем счастья", теперь направят на расширение парковок, говорится в сюжете "Сегодня".

Видео: Сегодня

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К слову, на письма тратятся немалые средства – печать и отправка административного постановления правонарушителю стоят 51,06 грн 06 коп.

Еще одна проблема, которой теперь удастся избежать – повторная оплата штрафов. Многие водители сначала оплачивали штраф в первые 10 дней, а позже получали "письмо счастья" и из страха попасть в реестры должников платили еще раз.

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Скидка в 50% для тех, кто оплачивает штраф в первые 10 дней, тоже осталась в силе.

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Отмена писем счастья вступит в силу после того, как принятый Радой законопроект подпишет президент, и документ опубликуют в официальной прессе.

Напомним, ранее также сообщалось, правоохранители будут наказывать нарушителей ПДД по обращениям других водителей.