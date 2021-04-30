Ціни на огірки злетіли вдвічі – чому так і що буде далі

В Україні вже почали з'являтися ранні овочі, але молодих огірків з ґрунту в продажу ще немає. Втім, це не завадило оптовими цінами на тепличні огірки злетіти до 54-57 гривень за кілограм в опті. Саме за такою ціною їх цього тижня продають на великих гуртових ринках країни. Рік тому в аналогічний сезон огірки в опті коштували близько 25-30 гривень за кіло. Тобто овоч за рік подорожчав вдвічі. Але вже найближчим часом ситуація може кардинально змінитися.

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Причиною подорожчання експерти EastFruit називають погодні умови. Перша половина весни в Україні видалася досить холодною. До того ж завадили дощі та недавні снігопади. Незважаючи на те, що огірки вирощують в теплицях, погода все одно впливає на собівартість – чим холодніше на вулиці, тим більше фермери витрачають на опалення. До того ж їм потрібно підтримувати правильний рівень вологості в теплицях.

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Прогноз ціни на огірки проте оптимістичний. З середини цього тижня в країні почалося потепління, і нових холодів поки не очікується.

"Отже, пропозиція тепличних огірків на ринку може стрімко зрости вже до найближчих вихідних, і, виходячи з цього, можна припустити, що пік оптових цін на огірки нинішнього обороту в Україні вже пройдений", – вважають експерти.

Нагадаємо, перед Великоднем в Україні подорожчали не тільки овочі – в цілому святковий набір продуктів зріс у ціні на чверть. Але ціни помітно відрізняються в різних регіонах – більше за традиційний набір продуктів доведеться викласти в Києві, найменше – в Тернополі та західних областях: