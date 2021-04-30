Долар просів перед довгими вихідними: яким буде курс на Великдень

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 5 травня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 5 травня:

30.04 05.05 зміна 1 долар США 27,79 грн 27,73 грн - 0,02 1 євро 33,64 грн 33,51 грн - 0,13

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У порівнянні зі значеннями 30 квітня долар подешевшав ще на дві копійки. За підсумками тижня – з 28 квітня по 5 травня курс знизиться на чотири копійки. Цей курс також буде діяти протягом всіх довгих вихідних на 1 Травня та Великдень.

Загалом в перший тиждень травня середній курс продажу готівкового долара буде перебувати в межах 27,65 – 27,95 грн, спрогнозував сайту "Сьогодні" старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович.

"Основна причина зміцнення гривні в тому, що в період травневих свят курс конвертації валютних накопичень населення має бути невигідним. Це традиційна динаміка за багато років", – пояснив експерт.

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Беркович також виділив такі чинники впливу на гривню на початку травня:

зростання цін на експортовані Україною товари, вона обіцяє прибуток державної скарбниці;

оптимістичні заяви, що МВФ готується до видачі траншу Україні у вересні ;

; рішення НБУ підвищити облікову ставку до 7,5%;

продажу іноземної валюти з боку спекулянтів на міжбанку.

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Курс євро на 5 травня впав відразу на 13 після різкого зростання в попередній банківський день. Беркович вважає, що євро на готівковому ринку буде продаватися в діапазоні 33,5 – 33,84 грн.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "мав" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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