Як працюватимуть банки на Великдень і травневі: графік

Національний банк озвучив свої рекомендації, і деякі фінустанови вже визначилися з точним розкладом роботи в довгі вихідні

Українські банки можуть самостійно встановлювати графік роботи під час довгих вихідних на Великдень і травневі свята. Таке рішення прийняв НБУ, визначивши, що система електронних платежів (СЕП) буде працювати в режимі 23/7. Деякі фінустанови вже визначилися з розкладом на свята.

Як працюватиме ПУМБ

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У банку на запит "Сьогодні" повідомили, що графік роботи відділень під час свят буде змінений:

30 квітня, субота – робота в стандартному режимі, скороченому на 1 годину;

з 1 по 4 травня, субота-неділя – вихідні дні;

з 5 по 7 травня, середа-п'ятниця – робота в стандартному режимі;

з 8 по 10 травня, суббота-четвер – вихідні дні;

з 11 травня – робота в стандартному режимі.

Також для деяких відділень встановлений індивідуальний графік роботи. Його вже скоро можна буде дізнатися на сайті ПУМБ. Для цього у верхньому меню на головній сторінці потрібно обрати пункт "Відділення та банкомати". Знайти цікавить відділення можна за допомогою карти або за адресою. По кліку відобразиться графік його роботи. Там же можна дізнатися завантаженість відділення.

Як працюватиме ПриватБанк

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Відділення банку приймають клієнтів у робочі будні. Неділя та державні свята – вихідні у всіх відділеннях ПриватБанку. Субота також вихідний день, крім кількох відділень. Відповідно, більшість відділень банку працюватиме 30 квітня, 5-7 травня, а далі з 11 травня в звичайному режимі.

Щоб перевірити графік роботи відділення ПриватБанку, на офіційному сайті потрібно вибрати пункт "Відділення" (вгорі головної сторінки). Відділення можна знайти на карті. При кліці на потрібне відобразиться його звичайний час роботи.

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Як працюватиме Ощадбанк

Держбанк поки не оприлюднив жодного специфічного графіку на свята. Але, судячи зі звичайного розкладу, переважна більшість відділень банку буде закритою у всі визначені Кабміном вихідні дні, тобто 1-4 та 8-10 травня.

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Перевірити час роботи найближчого відділення можна на сайті банку. Для цього потрібно знайти в бічному меню справа "Відділення та банкомати". Можна подивитися відділення на карті або вручну ввести адресу цікавить офісу банку. Для кожного відділення вказаний графік роботи на тиждень.

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При цьому згідно з рішенням НБУ, банки, які будуть здійснювати міжбанківські платежі:

1 – 4 травня – будуть відображати їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 5 травня 2021 року.

8 – 10 травня – будуть відображати їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 11 травня 2021 року.

Нагадаємо, з 27 квітня набули чинності нові правила для банків. Посилилися вимоги за договорами про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер мають повністю розкривати інформацію (зокрема про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом тощо.

А про те, що буде з депозитами українців в держбанках, якщо ПриватБанк і Ощадбанк продадуть приватникам, дізнавайтеся в сюжеті "Сьогодні":